Ювелирный бренд Swarovski создал тиару для Венского оперного бала

Австрийский ювелирный бренд Swarovski показал тиару для Венского оперного бала 2023 года. Об этом сообщает WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дизайн новой тиары Swarovski вдохновлен знаменитыми драгоценностями в форме звезд, которые носила австрийская императрица Елизавета Баварская. В центре тиары размещена крупная звезда, которую окружают другие звезды меньшего размера. Всего изделие инкрустировано 435 сверкающими кристаллами.

"Дизайн изделия уходит своими корнями в австрийское наследие. А звезда напоминает о том, что всегда нужно верить в свои надежды и мечты", - сказала креативный директор Swarovski Джованна Энгельберт.

Венский оперный бал - одно из старейших культурных событий в Австрии, которое ежегодно посещают около 5000 гостей. В этом году, после двух лет перерыва из-за пандемии коронавируса, бал пройдет 16 февраля в Венской государственной опере.