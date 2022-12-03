3 декабря 2022

3 декабря 2022 12:38

Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили премию Earthshot Prize 2022 в Бостоне. Фотографии с мероприятия появились на Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый выход принцессы Уэльской напомнил поклонникам королевской семьи образ принцессы Дианы во время государственного визита в Малайзию в 1993 году. 40-летняя Кейт Миддлтон выбрала для мероприятия ярко-зеленое платье в пол с открытыми плечами от Solace London. Она дополнила образ колье-чокером и серьгами из бриллиантов и изумрудов, которые раньше принадлежали матери Уильяма принцессе Диане. Известно, что покойная леди Ди очень любила этот комплект, особенно колье, которое в 1985 году надела в качестве украшения для прически.

Сегодня ночью принц Уильям и Кейт Миддлтон вручили награды победителям премии Earthshot Prize. Церемония стала заключительным и главным мероприятием официального визита принца и принцессы Уэльских в США.


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