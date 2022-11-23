Маникюр с дизайном для минималистов: главные тренды 2023

В этом сезоне цвета правят бал: все оттенки желтого, красного, зеленого, розового и фиолетового царят на подиумах, в макияже и, конечно, в маникюре. Тем не менее, красивый маникюр не обязательно должен быть ярким, и поклонники натуральности всегда могут найти стильные решения для себя. Конечно, вы всегда можете сделать маникюр и оставить ногти без покрытия, однако есть множество стильных дизайнов, которые придадут маникюру изюминку и сохранят его минималистичность.

Один из очевидных вариантов - это френч. Только не классический с белыми "кончиками", а более интересный. Вы можете покрыть его полупрозрачным глиттером, сделать френч-омбре или, использовать нюдовый лак, чтобы контраст стал меньше. Кстати, очертания "кончиков" не обязательно должны быть привычно-полукруглыми: придайте им необычную форму сердца или цветка. Еще одним классным решением станет микро нейл-арт. Здесь все предельно просто: ногти покрываются полупрозрачной или нюдовой базой, а на нее наносятся рисунки, причем очень маленькие. Это еще один классный способ сохранить минималистичность маникюра, придав ему интересный вид. Так же вы можете выбрать абстрактные рисунки (точки, полосы и тд) и выполнить их белым лаком на нюдовой базе. Эти и другие варианты минималистичного дизайна маникюра вы найдете в нашей подборке ниже.

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