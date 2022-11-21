21 ноября 2022

21 ноября 2022 15:22

Зои Кравиц и ее самое необычное вечернее платье с вырезом на животе в форме ромба

Если подводить итоги 2022 в сфере моды, то самым популярным брендом "красных дорожек" станет Saint Laurent - новая коллекция Энтони Ваккарелло имеет оглушительный успех среди звезд. Его платья уже примерили Кейт Мосс и Бейонсе, Хейли Бибер и Шарлотта Генсбур. А теперь и муза модного Дома, актриса Зои Кравиц вышла в свет в образе из SS23.

Выбор "женщины-кошки" пал на черное макси с драпированными рукавами и необычным вырезом на животе в форме ромба, который оголяет ее идеальный пресс. Пожалуй, больше никому так не идут платья французского бренда, как Зои.

Зои Кравиц и ее самое необычное вечернее платье с вырезом на животе в форме ромба

Свой лаконичный образ Кравиц завершила лишь черными лодочками, обойдясь без украшений - кстати, отсутствие аксессуаров также становится новым трендом светских мероприятий.

Зои Кравиц и ее самое необычное вечернее платье с вырезом на животе в форме ромба

elle.ru


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