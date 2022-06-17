Versace показал новую коллекцию в цвете фуксия

Итальянский дом моды презентовал новую коллекцию, основными цветами которой стали черный и фуксия. Об этом сообщает Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Курортная коллекция Versace 2023 года была вдохновлена ее креативным директором Донателлой Версаче. Она вместе с другими дизайнерами марки переосмыслила тренды и силуэты, которые придумал ее брат Джанни Версаче. Однако в коллекции были использованы нетрадиционные для Versace оттенки (за исключением черного). Модный дом представил агрессивные неоновые цвета в сочетании с пастельными.

"Квинтэссенцией образа стала слегка растрепанная, ультрагламурная любительница вечеринок, - пишет Vogue. - Что-то вроде ситуации наутро после веселой ночи".

В коллекции были представлены блейзеры квадратного покроя, объемные брюки-карго на заниженной талии, спортивные топы из бархата в стиле Atelier Versace, летящие платья в цветочном принте, велюровые топы асимметричного кроя и многое другое.

"Жесткое и мягкое, мужское и женское, формальное и игривое - это контрасты, которые новое поколение ставит под сомнение или полностью разрывает", - рассказала о стилизации новой коллекции Донателла Версаче.