12 способов использовать лак для ногтей не по назначению

Лак для ногтей способен на большее, чем просто стать красивым завершением маникюра. Он может пригодиться в быту или послужить раскрытию смелых творческих замыслов.

Залакировать табличку

Часто гости, из уважения или чтобы скрыть неловкую паузу, начинают изводить хозяев вопросами о названии тех или иных растений. Можно лишить их этого удовольствия, если каждый цветочный горшок снабдить специальным указателем. Такой легко сделать из картона. А чтобы материал не промокал во время поливов, его можно покрыть обычным лаком для ногтей и тем самым сделать водонепроницаемым.

Разукрасить посуду

Лаки для ногтей могут удовлетворить и страсть к рисованию на любых поверхностях. Например, лаками можно раскрасить браслеты и украшения из стекла. А можно собственноручно разукрасить чашку и принести ее в дар кому-нибудь дорогому и близкому.

Создать свой дизайн

При помощи лаков для ногтей можно создать оригинальный рисунок на сумке. Для этого нужно вылить немного лака в блюдце, обмакнуть в него кисть для рисования и уверенным жестом разбрызгать лак по поверхности сумки. Повторить то же самое с другими оттенками лаков.

Освежить цвет обуви

Вернуть цвет и блеск любимой обуви? С этой задачей также справится лак для ногтей. Надо лишь подобрать подходящий оттенок или использовать прозрачный лак. Он поможет замаскировать небольшие повреждения и аккуратно приклеить отслоившиеся от каблука кусочки кожи.

Защитить бижутерию от потускнения

Бижутерия имеет свойство окисляться. Мало того, что от этого портится внешний вид, так еще и на коже остаются следы характерного зеленого оттенка. Однако лак для ногтей поможет решить и эту проблему: нужно лишь нанести его на внутренние части украшений, и тогда можно не нервничать, больше бижутерия не подведет.

Не упустить стрелку

Мы не могли не включить в список самый популярный вариант - помимо прямого назначения - использования лака для ногтей. Заклеивание колготок! Пока не придумано более удобного способа быстро заклеить стрелку на чулках. Капелька лака вмиг остановит стремительную нейлоновую нитку и не даст ей расползтись.

Woman.ru