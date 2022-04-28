Икона стиля: как одевается Алекса Чанг - ФОТО

Бывшая фронтмена Arctic Monkey's и самый молодой главред Vogue: Алекса Чанг легко стала it-girl, которая задавала моду. Заглянули в ее гардероб и рассказываем о главном.

Оверсайз-силуэт

Какая она, мода ближайшего будущего? Предсказать едва ли возможно, ведь на это влияет множество процессов, в том числе и политических. Но многие эксперты сходятся на том, что совсем скоро будет категорически неактуальным подчеркивать талию, подчеркивая длину ног.

Звезды, которым только исполнилось около 20 лет, это доказывают: ту же Билли Айлиш не смущают широкие брюки и длинная объемная футболка. Но такой расслабленный силуэт редко принимают модники старше 35, ведь перестроиться не так просто. Алекса Чанг не зря стала одной из самых модных девушек своей эпохи: она действительно легко ловит тренды.

Звезда не торопится заправлять или подвязывать ремнем длинный объемный свитер, и сочетает его с прямыми джинсами. Актуальное решение, которое стоит взять на заметку для этой весны.

Мини-юбки

Если в нулевых звезды носили самые смелые мини, демонстрируя сексуальные, а порой и - вульгарные - образы, то сегодня - все сложнее, и мини может смотреться нелепо.

Но есть беспроигрышный вариант - юбки-трапеции. Они идеально сочетаются с ровной подошвой, водолазками, свитерами и морем привычных вещей, а стилизовать такую юбку неудачно не так просто.

Чаще всего Алекса Чанг выбирает именно такие мини, иногда добавляя верхний слой ниже колена, например, пальто.

Платья принцессы

Думаете, на красных дорожках Чанг так же минималистична? А вот и нет: девушка обожает "платья принцессы" - наряды с пышными юбками и завышенной талией.

Чаще всего звезда делает ставку на квадратный вырез и тонкие лямки. А еще демонстрирует лодыжки, и в сочетании с туфлями на низком каблуке все это выглядит особенно элегантно и утонченно (смотрите примеры в галерее выше).

Необычные сочетания

Mix and match - принцип, обожаемый стилистами, любит и Алекса Чанг. Звезда с легкостью носит две шляпы одновременно, или сочетает грубый джинсовый комбинезон и блузку с рукавами-буфами.

Ну или наш любимый "мэтч" - джинсы и кроп-топ. Только в роли укороченного верха у Чанг - бюстгальтер, расшитый пайетками и камнями.

Белый цвет

Алекса явно неровно дышит к монохромным образам, но абсолютным лидером оказался белый цвет: именно total white звезда выбирает чаще всего, позволяя себе разве что разбавить такие образы черной обувью.

Особенные вещи

Без лишних слов просто рассказываем, что о своем стиле говорит сама Чанг:

"Я ценю простоту и свободу движений, по-моему, узкими и тесными могут быть только джинсы...

Кстати, мне кажется, гораздо лучше купить нечто необыкновенное в благотворительном магазинчике, чем спустить пару тысяч долларов на платье от Versace.

Мне нравятся вещи, которые заставляют вас что-то чувствовать. Ведь это единственный способ произвести первое впечатление".

Lady.mail.ru