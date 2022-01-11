3 стрижки, которые будут наиболее актуальными в 2022 году - ФОТО

Новый год это отличный повод изменить что-то в своей внешности и самый простой способ добавить "изюминку" образу это сделать стильную стрижку, пишет WomanEL, ссылаясь на cosmo.com. Предлагаем 3 стрижки, которые будут наиболее актуальными в 2022 году.

Челка

В 2022 году челка лидирует среди всех тенденций, которые касаются волос. Здесь есть множество вариантов, а потому каждая сможет подобрать для себя идеальную модель, например, удлиненная челка на две стороны подойдет тем, кто не хочет кардинальных изменений, а асимметрические или ультракороткие понравятся смелым модницам.

Фото instagram.com/sabinasocol

Пикси

Этот пример мы подсмотрели у Рианны, которая показала стрижку пикси во всей красе. Такой вариант сочетает в себе маскулинную эстетику и при этом подчеркивает женственность и силу характера. Кроме того, с помощью такой прически вы переместите акцент именно на черты лица, сделав их более выразительными.

Фото instagram.com/badgalriri

Шэгги

Еще один вариант, который примеряют знаменитости это дерзкая шэгги, как у Майли Сайрус. Такая "лохматая" прическа с разными уровнями волос добавит вашим образам ретро-эстетику и немного бунтарской нотки.

Фото instagram.com/mileycyrus

womanel.com