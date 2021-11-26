3 идеи макияжа, которые идеально подойдут для встречи Нового года 2022 - ФОТО

Совсем скоро нас ждут зимние праздники, а значит пора выбирать наряды для вечеринок и тренироваться в создании праздничного макияжа. Мы собрали 3 идеи макияжа, которые идеально подойдут для встречи Нового года 2022.

Все и сразу

Если вы не боитесь экспериментов и ярких вариантов, то попробуйте совместить главные оттенки праздника в одном макияже, например, золотой и красный, как это сделали визажисты бренда Dior. Здесь главное не переусердствовать, чтобы образ не выглядел вульгарным.

Красная помада

Что может быть более рождественским, чем макияж с красной помадой? Дополнить яркие губы можно более спокойным мейкапом глаз, например, тонкими стрелками или блестящими тенями натурального оттенка.

Стрелки

В этом году стрелки стали одним из главных трендов зимы 2021 года. При этом, можно экспериментировать с цветами, графичностью и активностью стрелки. Например, попробуйте сделать стрелки синим лайнером или же растушевать классические стрелки.

womanel.com