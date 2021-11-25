6 простых бьюти-правил, которые мгновенно преобразят вас - ФОТО

Модные прически этого сезона, правильный маникюр и макияж - все главные бьюти-тренды лета 2017 в нашем обзоре.

Белый лак

Лето - самое время для экспериментов с цветом ногтей. Считается, что "зимними" оттенками являются темные, а летом можно сколько угодно экспериментировать с яркими и светлыми лаками. Главными хитами лета стали синий и белый, но белый все-таки можно назвать самым актуальным цветом сезона. Кстати, глянцевый маникюр этим летом более актуальный, чем матовый.

Миндалевидная форма

Который сезон подряд миндалевидная форма ногтей - главная бьюти-тенденция. Короткие квадратные ногти остались в прошлом: этим летом делаем любимый всеми мужчинами женственный маникюр - заостренная форма со смягченным краями.

Хайлайтер

Летом матовость - почти моветон. Скажем нет пудровым текстурам, а эффекта сияния добиваемся с помощью хайлайтеров. Ролевой моделью в этом деле считаем Беллу Хадид, фирменным стилем которой являются красиво подсвеченные скулы.

Балаяж

С 90-х мелирование не выходило из моды - видоизменялись лишь его вариации. По сути, модная в этом сезоне техника балаяж - создание натурального эффекта выгоревших концов - является разновидностью старого-доброго мелирования. Колористы утверждают, что это окрашивание универсально и подходит практически для всех оттенков и типов волос.

Длинное каре

В этом сезоне с длинными волосами простились практически все звезды первой величины - от той же Беллы Хадид до Веры Брежневой, от которой этого уж совсем никто не ожидал. Самая актуальная длина каре - по плечи или чуть ниже.

Челки