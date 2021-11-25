6 простых бьюти-правил, которые мгновенно преобразят вас - ФОТО

Модные прически этого сезона, правильный маникюр и макияж - все главные бьюти-тренды лета 2017 в нашем обзоре.
Белый лак
Лето - самое время для экспериментов с цветом ногтей. Считается, что "зимними" оттенками являются темные, а летом можно сколько угодно экспериментировать с яркими и светлыми лаками. Главными хитами лета стали синий и белый, но белый все-таки можно назвать самым актуальным цветом сезона. Кстати, глянцевый маникюр этим летом более актуальный, чем матовый.
Миндалевидная форма
Который сезон подряд миндалевидная форма ногтей - главная бьюти-тенденция. Короткие квадратные ногти остались в прошлом: этим летом делаем любимый всеми мужчинами женственный маникюр - заостренная форма со смягченным краями.
Хайлайтер
Летом матовость - почти моветон. Скажем нет пудровым текстурам, а эффекта сияния добиваемся с помощью хайлайтеров. Ролевой моделью в этом деле считаем Беллу Хадид, фирменным стилем которой являются красиво подсвеченные скулы.
Балаяж
С 90-х мелирование не выходило из моды - видоизменялись лишь его вариации. По сути, модная в этом сезоне техника балаяж - создание натурального эффекта выгоревших концов - является разновидностью старого-доброго мелирования. Колористы утверждают, что это окрашивание универсально и подходит практически для всех оттенков и типов волос.
Длинное каре
В этом сезоне с длинными волосами простились практически все звезды первой величины - от той же Беллы Хадид до Веры Брежневой, от которой этого уж совсем никто не ожидал. Самая актуальная длина каре - по плечи или чуть ниже.
Челки
И снова челки - через сезон они так или иначе возвращаются в моду. Носим как красиво распадающиеся на две стороны длинные челки, так и короткие, как, опять же, у Беллы - куда ж без нее. Словом, мы знаем за кем наблюдать, чтобы быть в тренде - младшая Хадид в вопросах красоты оказалась впереди планеты всей.
elle.ru