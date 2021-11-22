Выбираем теплые варежки к зиме: на какой материал обратить внимание?

Замерзшие руки - прямой путь к простуде, так зачем же искушать судьбу, если можно приобрести отличные теплые варежки? Этот крайне нехитрый предмет гардероба появился в обиходе у прекрасных дам еще несколько веков назад, при этом самыми первыми носить варежки начали, как это ни удивительно, простолюдинки. А когда сие полезное изобретение увидели знатные дамы, они сразу же решили, что варежки нужны и им, правда, свои варежки они сразу же начали украшать всевозможными вышивками и прочим декором. С тех самых пор прошло почти семь веков, а варежки по-прежнему не утрачивают своей актуальности. Так как же выбрать хорошие варежки к зиме, и на что следует обращать свое внимание при их выборе?



Из каких материалов изготавливают варежки?

Современные варежки могут быть изготовлены из сколь угодно разнообразных материалов - в магазинах легко можно найти и меховые, и пуховые, и шерстяные, и трикотажные варежки, и замшевые либо кожаные варежки с мехом внутри, и варежки на синтепоне с влагонепроницаемым верхним слоем, и великое множество иных вариантов. И, в принципе, каждая из этих моделей по-своему хороша и интересна. Тем не менее, для того, чтобы было проще определиться, имеет смысл более детально ознакомиться с основными характеристиками таких варежек!



Меховые варежки

Многие представительницы прекрасного пола убеждены в том, что самыми теплыми являются именно меховые варежки. На самом же деле по-настоящему тепло в таких варежках будет лишь ладошкам! Это обусловлено тем, что меховые варежки практически никогда не бывают длинными, так как в противном случае им будет слишком мало места в рукавах пальто либо шубки. Соответственно, запястья в них будут регулярно подвергаться самому настоящему "испытанию холодом"! И наверняка многим прекрасно известно о том, что морозить суставы может оказаться крайне небезопасно!

Замшевые и кожаные варежки

В таких варежках рукам тоже будет очень тепло, но опять же лучше стараться приобретать те модели, которые надлежащим образом прикрывают и запястья. В отличие от меховых варежек, большинство замшевых и кожаных вариантов весьма неплохо умещаются в рукавах, так что при желании всегда можно подобрать наиболее подходящую модель. И, что особенно приятно, кожаные варианты могут похвастаться весьма впечатляющей влагостойкостью!



Пуховые варежки

А вот это, пожалуй, один из самых удачных практически во всех отношениях вариантов! Пуховые варежки - действительно идеальный вариант на зиму! При этом пух для их изготовления может быть любым: козьим, кроличьим и т. д. Но особенно славятся варежки из натурального козьего пуха - они настолько красивы и теплы, что их частенько приобретают даже приезжающие в наши края иностранцы! Пальцы в таких варежках никогда не мерзнут, а укрытые мягеньким пухом кисти рук получают очень приятный массаж выступающими из основного полотна нежнейшими волокнами. Не останутся без внимания и запястья - их обычно прикрывает теплая и мягкая резинка. Да и внешний вид у пуховых варежек тоже на высоте! Однако при этом важно не забывать о том, что во влажной среде пуховые варежки довольно быстро намокают, то есть это далеко не самый подходящий вариант для игры в снежки или для катания на лыжах. А еще пуховые варежки требуют очень бережного обращения и особо тщательного ухода!

Шерстяные варежки

Самая многочисленная группа всех ныне существующих варежек образована именно шерстяными варежками. Прочные, красивые и яркие, эти варежки неизменно пользуются огромным спросом, да и цена у них вполне доступная! Правда, не лишены шерстяные варежки и некоторых минусов. Шерсть - это все-таки недостаточно мягкий материал, и в том случае, если варежки будут связаны из грубой шерсти, нежные дамские ручки могут в ряде случаев испытывать достаточно ощутимый дискомфорт, ведь иногда такие варежки оказываются очень колючими! Кроме того, они имеют свойство очень быстро намокать при контакте со снегом, и при нулевой либо плюсовых температурах рукам в них будет уже не слишком комфортно. Но в целом и этот вариант тоже весьма хорош, ведь шерсть является превосходным теплоизолятором, и со своей основной функцией такие варежки все-таки действительно отлично справляются!

Трикотажные варежки

Еще одна достаточно широкая группа, представленная изделиями из трикотажных, синтетических либо смесовых волокон. Трикотажные варежки могут похвастаться превосходной эластичностью, а также гладкой и приятной для кожи поверхностью. И при этом они тоже весьма неплохо сохраняют тепло! Но, конечно же, для суровых зим такой вариант совершенно не подойдет, зато в том случае, если зима выдалась теплой и мягкой, они очень даже пригодятся! Что же касается минусов трикотажных варежек, то они, как и некоторые иные их товарищи, тоже намокают при контакте со снегом и влагой, кроме того, петли этих варежек подвержены деформациям и разрывам даже при крайне незначительных воздействиях извне, то есть они частенько покрываются затяжками или рвутся!

Варежки на синтетической основе

Что же касается варежек на синтетической основе, то они, к сожалению, станут далеко не самым лучшим выбором. Вне всяких сомнений, сами по себе синтетические волокна вполне способны достаточно неплохо удерживать тепло, и, как правило, в подавляющем большинстве случаев варежки, имеющие внутренний наполнитель из синтепона или из каких-либо иных ненатуральных материалов, предусмотрительно обшиваются снаружи прочной тканью. Вот только руки в таком "одеянии" совершенно не дышат, что в свою очередь приводит к их увлажнению, а, как известно, на морозе влажные руки очень быстро мерзнут! Есть в данном случае и еще один весьма существенный минус - при соприкосновении с кожей многие ненатуральные материалы запросто могут спровоцировать аллергические реакции. Так что по большей части подобного рода изделия, какими бы красивыми они ни были, все-таки оказываются вредны, и это значит, что при наличии возможности лучше сделать выбор в пользу любого иного материала!



Правильно подобранные варежки помогают сделать любой зимний образ еще более эффектным и законченным, а также неизменно дарят своим счастливым обладательницам самый настоящий комфорт в зимнюю стужу! Так что в идеале не помешает подойти к выбору варежек максимально ответственно!

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