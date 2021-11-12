Balmain устроят фотовыставку, чтобы собрать деньги на помощь больным СПИДом

Люксовый модный дом решил принять участие в ежегодной фотовыставке, которая проходит в Париже, где дизайнер Оливье Рустен покажет работы художницы из Греции Евангелии Краниоти.

В объективе ее камеры оказались певица Рина Саваями с ее матерью, а также хореограф Йоанна Буржуа со своей женой и другие, а темой фотосессии стало исследование привязанности и близости между людьми.

Отличительной чертой проекта стало то, что часть денег с продаж фотографий Balmain решили передать на помощь больным СПИДом, а вторую часть передадут жителям Южной Африки, которые пострадали от коронавируса.

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