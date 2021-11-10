Платье из осколков и голливудские звезды: как прошла свадьба правнучки миллиардера Гетти - ФОТО

Художница и модель Айви Гетти, правнучка нефтяного магната Дж. Пола Гетти, вышла замуж за фотографа Тобиаса Энгела. В минувшие выходные они устроили пышную свадьбу.

Наследница баснословного состояния поразила гостей своим платьем, которое было сделано креативным директором Maison Margiela Джоном Гальяно. Свадебный наряд Айви выполнен из зеркальных осколков в форме цветов и с бантами на плечах. В день свадьбы правнучка миллиардера отдала дань памяти погибшим членам своей семьи: на кружеве вуали можно заметить гитары в честь ее отца, музыканта Джона Гилберта, а на короне видны грецкие орехи - бабушка невесты выросла на ферме по их выращиванию.

Среди гостей были не только политики и бизнесмены, но и звезда сериала "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой. Церемонию бракосточетания провела спикер Палаты представителей США. Кстати, кольца молодоженам вынес не шафер, а четвероногий друг молодой семьи.

Напомним, что Айви Гетти - правнучка нефтяного магната Жана Пола Гетти, одного из первых в истории долларовых миллиардеров. Знаменитый дедушка учредил Музей Гетти и основал компанию Getty Oil Company, владел нефтяной концессией в Саудовской Аравии, один из его внуков основал всемирно известный фотобанк Getty Images.

wmj.ru