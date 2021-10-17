Как собрать свой набор для маникюра

Каждая женщина хочет иметь ослепительный маникюр. Такой можно создать даже дома. Необходимо только купить все для маникюра и заняться делом.

Что купить для маникюра

Но в эпоху изоляции, когда многие остаются уединенными в своих домах, женщины понимают, что пора взять дело в свои руки и придать ногтям хорошее сияние. И тут понеслись интернет-заказы:

-аппарат для маникюра,

-гель-лаки,

-ножницы,

-щипцы,

-глитер.

И многое другое.

Действительно, цифры показывают, что с момента пандемии продажи продукции для ногтей резко выросли. Итак, зачем же ждать? Пора купить наборы для домашнего гелевого маникюра!

Набором или по отдельности

Некоторые бренды предлагают наборы для гелевого маникюра с карманными светодиодными лампами, которые идеально подходят для того, чтобы не занимать слишком много места. В набор обычно входят блестящие пилочки для ногтей, палочки для кутикулы и подушечки для снятия лака.

Таким и должен быть стартовый набор для гель-лака, чтобы больше никогда не оплачивать счета за салон. Но если создать свои идеальный набор, то он будет включать не только базовое покрытие, верхнее покрытие и лампа для гель лака, но и средство для удаления лака, салфетки.

Если маникюр должен быть безупречным

Есть женщины, которые хотят совершенства во всем. Поэтому в свой маникюрный набор для домашнего использования стоит добавить:

-дезинфицирующий спрей

-средство для удаления кутикулы

-толкатель для кутикулы и кусачки

-масло для кутикулы.

Без этих вещей можно обойтись, но они делают руки максимально ухоженными. А для поклонников нейл-арта нужен еще набор разноцветных лаков и тонких кисточек.

Удаление лака

Глянцевые и очень гламурные гелевые ногти - достойное удовольствие во время нанесения. Но перенесемся на три недели вперед, когда ногти уже выросли и нужно удалить лак. Тогда понадобятся следующие вещи:

-ацетон

-чаша

-фольга нарезанная на небольшие квадраты

-шарики из ваты

-пилочка для ногтей

-верхнее покрытие-укрепитель для ногтей (по желанию).

Прежде чем снимать гель-лак, обрежьте и подпилите ногти до желаемой длины. Чтобы защитить кожу вокруг ногтей во время удаления геля, осторожно нанесите вазелин на целевые участки - это предотвратит высыхание кожи. Важно все делать аккуратно, не торопиться. Все получиться, если купить качественные продукты.

Womanel.com