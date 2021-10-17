Как собрать свой набор для маникюра

Каждая женщина хочет иметь ослепительный маникюр. Такой можно создать даже дома. Необходимо только купить все для маникюра и заняться делом.
Что купить для маникюра
Но в эпоху изоляции, когда многие остаются уединенными в своих домах, женщины понимают, что пора взять дело в свои руки и придать ногтям хорошее сияние. И тут понеслись интернет-заказы:
-аппарат для маникюра,
-гель-лаки,
-ножницы,
-щипцы,
-глитер.
И многое другое.
Действительно, цифры показывают, что с момента пандемии продажи продукции для ногтей резко выросли. Итак, зачем же ждать? Пора купить наборы для домашнего гелевого маникюра!
Набором или по отдельности
Некоторые бренды предлагают наборы для гелевого маникюра с карманными светодиодными лампами, которые идеально подходят для того, чтобы не занимать слишком много места. В набор обычно входят блестящие пилочки для ногтей, палочки для кутикулы и подушечки для снятия лака.
Таким и должен быть стартовый набор для гель-лака, чтобы больше никогда не оплачивать счета за салон. Но если создать свои идеальный набор, то он будет включать не только базовое покрытие, верхнее покрытие и лампа для гель лака, но и средство для удаления лака, салфетки.
Если маникюр должен быть безупречным
Есть женщины, которые хотят совершенства во всем. Поэтому в свой маникюрный набор для домашнего использования стоит добавить:
-дезинфицирующий спрей
-средство для удаления кутикулы
-толкатель для кутикулы и кусачки
-масло для кутикулы.
Без этих вещей можно обойтись, но они делают руки максимально ухоженными. А для поклонников нейл-арта нужен еще набор разноцветных лаков и тонких кисточек.
Удаление лака
Глянцевые и очень гламурные гелевые ногти - достойное удовольствие во время нанесения. Но перенесемся на три недели вперед, когда ногти уже выросли и нужно удалить лак. Тогда понадобятся следующие вещи:
-ацетон
-чаша
-фольга нарезанная на небольшие квадраты
-шарики из ваты
-пилочка для ногтей
-верхнее покрытие-укрепитель для ногтей (по желанию).
Прежде чем снимать гель-лак, обрежьте и подпилите ногти до желаемой длины. Чтобы защитить кожу вокруг ногтей во время удаления геля, осторожно нанесите вазелин на целевые участки - это предотвратит высыхание кожи. Важно все делать аккуратно, не торопиться. Все получиться, если купить качественные продукты.
Womanel.com