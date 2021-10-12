12 октября 2021

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Рианна собирается открыть оффлайн-магазин бренда Savage X Fenty

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Рианна собирается открыть оффлайн-магазин бренда Savage X Fenty
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12 октября 2021 11:52

Рианна собирается открыть оффлайн-магазин бренда Savage X Fenty

Пока мы ждем музыкальных новинок от Рианны, которыми она нас не радует уже несколько лет, певица продолжает развивать свой фэшн-бизнес.

Таким образом, марка нижнего белья Savage X Fenty в скором времени будет доступна не только в онлайн-магазине, но и в физических бутиках, а директор по маркетингу и дизайну бренда Кристиан Пендарвис поделилась, что грандиозное открытие магазинов может произойти уже в 2022 году.

Стоит отметить, что бутики появятся на территории США, а по поводу европейского рынка пока ничего неизвестно. При этом, никаких подробностей по поводу будущей сети магазинов пока не разглашают, а потому мы можем только ждать новых деталей.

WomanEL


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