13 сентября 2021

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Модные тренды осени 2021 - ФОТО

Яркие цвета и милые цветочные принты, уютные вязаные жилеты и кардиганы, строгие костюмы и массивные ботинки - модные тренды осени 2021 настолько разнообразны, что понравятся даже самым привередливым. Самое приятное, что многие тренды остались актуальными с прошлого сезона, поэтому не придётся ломать голову над вопросом "Что носить осенью?".

Вязаные тренды осени 2021

Лето закончилось, и вместе с ним закончились тёплые дни, пора доставать уютные вязаные вещи, которые вы носили весной, или спешить в магазин за новыми.

Вязаные жилеты

Вязаные тренды осени 2021

Вязаные жилеты - тренд, не покидающий гардеробы с прошлого года. Они всё ещё актуальны и пользуются спросом. Требования к модному вязаному жилету тоже не изменились: он должен быть оверсайз, неяркого цвета и без каких-либо крупных узоров.

Носить вязаные жилеты по-прежнему рекомендуется с рубашками:

Какие выбрать и с чем носить вязаные жилеты 2020

Вязаные кардиганы

Вязаные тренды осени 2021

Ещё один способ утеплиться осенью - надеть вязаный кардиган. Модные вязаные кардиганы, по мнению стилистов, должны быть объёмными, но при этом не слишком длинными. Желательно избегать тонких моделей, которые плохо держат форму, а также всевозможных узоров и принтов.

А носить кардиган можно даже на голое тело:

Кардиган 2020: как носить вязаный кардиган и не быть похожей на бабушку

Вязаное платье

Вязаные тренды осени 2021

Новинкой осени 2021 можно считать длинные вязаные платья, с января этого года количество запросов в поисковых системах на тему "вязаные платья" увеличилось на 75% и продолжает расти. Рукодельницы уверяют, что изготовить модное вязаное платье по силам даже начинающим вязальщицам, поскольку нет необходимости придумывать узоры или сложный крой, достаточно научиться вязать так называемую "резинку".

Модное вязаное платье

Модные костюмы и куртки осени 2021

Костюмы

Модные костюмы и куртки осени 2021

Всевозможные костюмы - ещё один ответ на вопрос "Что носить осенью?", при этом выбор не ограничивается только спортивными костюмами или строгими костюмами-тройками. В тренде также брючные костюмы, вязаные костюмы и даже так называемый "тотал деним" (хотя последний можно назвать костюмом только с большой натяжкой). Учтите, что современный модный костюм не должен сидеть в облипку: приталенные пиджаки и узенькие брючки остались в прошлом, а осенью 2021 в моде широкие брюки, возможно даже клёш, и пиджаки мужского кроя.

Куртка-рубашка - тренд осени 2021

Модные костюмы и куртки осени 2021

В английском языке появилось новое слово - шакет (от английского shirt - рубашка и jacket - куртка), оно обозначает тёплую рубашку, часто на подкладке, которая несёт функции куртки. Весной куртки-рубашки уже были замечены на самых продвинутых модницах, ну а осенью они обещают быть на каждой второй девушке. Наиболее актуальными считаются куртки-рубашки в крупную клетку, однако именно они, по словам модных обозревателей, скорее других выйдут из моды. Если хотите носить куртку-рубашку несколько сезонов, выбирайте светлые однотонные модели без ярких крупных деталей.

Стёганые куртки

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Стёганые куртки - осенний тренд, который тоже не является новым. Впрочем, если в прошлом году такие куртки считались горячим трендом, то в этом они уже являются базой для многих осенних образов. Помимо необычного вида, стёганые куртки привлекают своей универсальностью - ведь в отличие от шерстяных пальто они не боятся дождей и грязных луж, а ещё могут служить до самых морозов, если наполнитель в них достаточно тёплый.

Наиболее интересным материалом для изготовления таких курток стала натуральная или искусственная кожа:

Модные костюмы и куртки осени 2021

Трендовые цвета и принты осени 2021

Какие цвета в моде осенью 2021? У каждого дизайнера свой ответ на этот вопрос. Многие считают, что самое время вспомнить о таких ярких цветах, как оранжевый, изумрудный и розовый, чтобы сделать жизнь хоть немного ярче, ведь не секрет, что последний год был не самым удачным для модной индустрии.

Трендовые цвета и принты осени 2021

Однако у брендов, производящих одежду масс-маркета, свой взгляд на модные цвета: судя по их ассортименту, в тренде более практичные неброские природные цвета и приглушённые оттенки: бежевый, светло-коричневый, пудровый, лавандовый и мятный. А ещё, по некоторым данным, в этом году бренд Zara представил на 150% больше вещей синего цвета, чем в прошлом.

Трендовыми принтами этой осени явно стали всевозможные логотипы и монограммы, размещать которые на самых видных местах ещё год назад считалось чуть ли не дурным тоном, зато сейчас дизайнеры считают это удачным принтом.

Трендовые цвета и принты осени 2021

Более женственный принт - цветочный, однако желательно выбирать приглушенные цвета и мелкий рисунок.

Трендовые цвета и принты осени 2021

Трендовые аксессуары и обувь осени 2021

И, наконец, модные аксессуары, без которых этой осенью не обойтись.

Крупные сумки

Кажется, большие объёмные сумки не выходят из моды несколько лет подряд. И это неудивительно, ведь они очень удобные и прекрасно смотрятся в любое время года. Впрочем одно "но" всё же имеется: если вы не хотите, чтобы ваша сумка выглядела устаревшей, выбирайте не чёрную или коричневую, а бежевую, синюю, серую или зелёную. Яркие цвета тоже приветствуются.

Трендовые аксессуары и обувь осени 2021

Стёганые сумки

В моде не только стёганые куртки, но и стёганые сумки. Некоторые из них напоминают небольшие подушки, другие выглядят более элегантно и повторяют знаменитую маленькую сумочку Шанель.

Трендовые аксессуары и обувь осени 2021

Массивные ботинки

В сырую и холодную погоду массивные ботинки станут настоящим спасением, а учитывая, что теперь с ними можно сочетать даже элегантные платья и строгие костюмы, они становятся той универсальной обувью, которую можно носить всегда и везде.

Трендовые аксессуары и обувь осени 2021

Womanews.ru


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