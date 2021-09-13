Модные тренды осени 2021 - ФОТО

Яркие цвета и милые цветочные принты, уютные вязаные жилеты и кардиганы, строгие костюмы и массивные ботинки - модные тренды осени 2021 настолько разнообразны, что понравятся даже самым привередливым. Самое приятное, что многие тренды остались актуальными с прошлого сезона, поэтому не придётся ломать голову над вопросом "Что носить осенью?".

Вязаные тренды осени 2021

Лето закончилось, и вместе с ним закончились тёплые дни, пора доставать уютные вязаные вещи, которые вы носили весной, или спешить в магазин за новыми.

Вязаные жилеты

Вязаные жилеты - тренд, не покидающий гардеробы с прошлого года. Они всё ещё актуальны и пользуются спросом. Требования к модному вязаному жилету тоже не изменились: он должен быть оверсайз, неяркого цвета и без каких-либо крупных узоров.

Носить вязаные жилеты по-прежнему рекомендуется с рубашками:

Вязаные кардиганы

Ещё один способ утеплиться осенью - надеть вязаный кардиган. Модные вязаные кардиганы, по мнению стилистов, должны быть объёмными, но при этом не слишком длинными. Желательно избегать тонких моделей, которые плохо держат форму, а также всевозможных узоров и принтов.

А носить кардиган можно даже на голое тело:

Вязаное платье

Новинкой осени 2021 можно считать длинные вязаные платья, с января этого года количество запросов в поисковых системах на тему "вязаные платья" увеличилось на 75% и продолжает расти. Рукодельницы уверяют, что изготовить модное вязаное платье по силам даже начинающим вязальщицам, поскольку нет необходимости придумывать узоры или сложный крой, достаточно научиться вязать так называемую "резинку".

Модные костюмы и куртки осени 2021

Костюмы

Всевозможные костюмы - ещё один ответ на вопрос "Что носить осенью?", при этом выбор не ограничивается только спортивными костюмами или строгими костюмами-тройками. В тренде также брючные костюмы, вязаные костюмы и даже так называемый "тотал деним" (хотя последний можно назвать костюмом только с большой натяжкой). Учтите, что современный модный костюм не должен сидеть в облипку: приталенные пиджаки и узенькие брючки остались в прошлом, а осенью 2021 в моде широкие брюки, возможно даже клёш, и пиджаки мужского кроя.

Куртка-рубашка - тренд осени 2021

В английском языке появилось новое слово - шакет (от английского shirt - рубашка и jacket - куртка), оно обозначает тёплую рубашку, часто на подкладке, которая несёт функции куртки. Весной куртки-рубашки уже были замечены на самых продвинутых модницах, ну а осенью они обещают быть на каждой второй девушке. Наиболее актуальными считаются куртки-рубашки в крупную клетку, однако именно они, по словам модных обозревателей, скорее других выйдут из моды. Если хотите носить куртку-рубашку несколько сезонов, выбирайте светлые однотонные модели без ярких крупных деталей.

Стёганые куртки

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Стёганые куртки - осенний тренд, который тоже не является новым. Впрочем, если в прошлом году такие куртки считались горячим трендом, то в этом они уже являются базой для многих осенних образов. Помимо необычного вида, стёганые куртки привлекают своей универсальностью - ведь в отличие от шерстяных пальто они не боятся дождей и грязных луж, а ещё могут служить до самых морозов, если наполнитель в них достаточно тёплый.

Наиболее интересным материалом для изготовления таких курток стала натуральная или искусственная кожа:

Трендовые цвета и принты осени 2021

Какие цвета в моде осенью 2021? У каждого дизайнера свой ответ на этот вопрос. Многие считают, что самое время вспомнить о таких ярких цветах, как оранжевый, изумрудный и розовый, чтобы сделать жизнь хоть немного ярче, ведь не секрет, что последний год был не самым удачным для модной индустрии.

Однако у брендов, производящих одежду масс-маркета, свой взгляд на модные цвета: судя по их ассортименту, в тренде более практичные неброские природные цвета и приглушённые оттенки: бежевый, светло-коричневый, пудровый, лавандовый и мятный. А ещё, по некоторым данным, в этом году бренд Zara представил на 150% больше вещей синего цвета, чем в прошлом.

Трендовыми принтами этой осени явно стали всевозможные логотипы и монограммы, размещать которые на самых видных местах ещё год назад считалось чуть ли не дурным тоном, зато сейчас дизайнеры считают это удачным принтом.

Более женственный принт - цветочный, однако желательно выбирать приглушенные цвета и мелкий рисунок.

Трендовые аксессуары и обувь осени 2021

И, наконец, модные аксессуары, без которых этой осенью не обойтись.

Крупные сумки

Кажется, большие объёмные сумки не выходят из моды несколько лет подряд. И это неудивительно, ведь они очень удобные и прекрасно смотрятся в любое время года. Впрочем одно "но" всё же имеется: если вы не хотите, чтобы ваша сумка выглядела устаревшей, выбирайте не чёрную или коричневую, а бежевую, синюю, серую или зелёную. Яркие цвета тоже приветствуются.

Стёганые сумки

В моде не только стёганые куртки, но и стёганые сумки. Некоторые из них напоминают небольшие подушки, другие выглядят более элегантно и повторяют знаменитую маленькую сумочку Шанель.

Массивные ботинки

В сырую и холодную погоду массивные ботинки станут настоящим спасением, а учитывая, что теперь с ними можно сочетать даже элегантные платья и строгие костюмы, они становятся той универсальной обувью, которую можно носить всегда и везде.

Womanews.ru