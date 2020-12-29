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29 декабря 2020 16:08

Скончался Пьер Карден

Французский модельер Пьер Карден скончался в возрасте 98 лет. 

Как передает Day.Az, об этом сообщает France Press.

Пьер Карден родился 2 июля 1922 года в Италии. Свою карьеру в мире моды начинал как театральный художник. В 1946 году он создал костюмы для фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище".

Непосредственно в модную индустрию он попал годом позже, когда начал работать в ателье Кристиана Диора.
Свой собственный стиль Кардена полагался на абстрактный, геометризованный дизайн. Для его работ характерно также следование стилю унисекс.


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