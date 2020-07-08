Как носить балетки и выглядеть современно - ФОТО

Сколько бы стилисты ни ругали балетки, они остаются любимой обувью большинства россиянок. Чтобы выглядеть современно, стоит все-таки ориентироваться на тенденции, передает Day.Az со ссылкой на mail.ru.

Например, в последние годы стилисты советуют выбирать балетки с зауженным носом. Также на балетках вполне может быть каблук: он называется венский. На самом деле это всего лишь набойка, но она считается самой полезной для ноги. Жми на фото, чтобы увидеть актуальные модели балеток, а ниже читай, с чем их носить и на что важно обратить внимание:

С трендовыми джинсами

Балетки спасут, если кроссовки уже надоели, но каблуки носить не хочется. Чтобы визуально вытянуть силуэт, выбирай укороченные джинсы или немного подверни обычные. Образ можно дополнить свободным жакетом.

С миди-юбкой

В этом образе стоит обратить внимание на значимую и трендовую деталь: завязки. Этим летом ленты и кожаные шнурки на пике популярности. Обвивать их высоко по ноге не стоит: стилисты советуют сделать несколько витков в одном месте.

С мини

В случае с мини балетки могут немного смягчить образ, убрав лишнюю откровенность, и при этом совсем не перегрузить ноги (как, например, получается с большими кроссовками). Не забудь об аксессуарах: именно они добавят изюминку. Например, здесь блогер выбрала мягкую сумку с декором в цвет к свитеру.

Яркий акцент

Цветные балетки с интересными деталями могут стать акцентом в образе и сделать его нескучным. Самое главное - не переборщить: этим летом в моде лаконичность, а вот стразы, бусины и цветы могут выглядеть нелепо и старомодно.

Как Одри Хепберн: с укороченными брюками и водолазкой

Образ легендарной актрисы можно назвать по-настоящему классическим: фото было сделано в 1954 году, а образ до сих пор актуален. И соответствует сразу нескольким трендам этого года: обрати внимание ни длину брюк и цвет вещей. Кстати, Одри Хепберн обожала балетки и носила их со всей одеждой - от брюк и шортов до платьев и роскошных широких юбок.