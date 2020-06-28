5 модных вещей, которые необходимы женщинам старше 45

Клаудии Шиффер и Наоми Кэмпбелл по 49 лет. Синди Кроуфорд чуть старше: ей 53 года. Но произнести эти цифры вслух язык не поворачивается. Они выглядят ровно так же, как и на пике своих оглушительных карьер, когда весь глянец и подиумы мечтали заполучить их в свои проекты. Секрет привлекательности и сногсшибательной красоты этих женщин, безусловно, кроется в особом образе жизни и тщательном уходе за внешностью, передает Day.Az со ссылкой на mail.ru.

Но есть и еще кое-что, без чего их внешний вид не был бы таким молодым и очаровательным. Это гардероб, который содержит омолаживающие вещи: джинсы, пару кроссовок, худи, тельняшку и кепку. В правильной комплектации этот набор способен стереть с лица даже самые глубокие морщины.

Джинсы

Что может быть более понятным и универсальным? Но не все так просто и очевидно: неправильные джинсы способны изуродовать даже самую красивую фигуру, превратив вас в даму преклонных лет, которой будут уступать место в транспорте. Отправляясь в магазин за парой денима, стоит обратить внимание на модели с высокой посадкой, которые не только удлиняют ноги, но и обладают явным моделирующим эффектом: плотный материал хорошо подтягивает животик и корректирует бедра.

Еще один важный момент - длина изделия. Явным антивозрастным эффектом обладают укороченные джинсы формат mom's fit. Ошибкой будет купить прямые брюки стандартной длины или скинни: когда вы наденете их с обувью, внизу появятся складки, и фигура визуально станет тяжелее. Что касается цвета, универсальным оттенком будет классический синий: такая пара джинсов не потеряет своей актуальности даже летом и будет прекрасно смотреться как с ботинками и ботильонами, так и с босоножками и лоферами.

Худи

Это не только вещь с мощным омолаживающим эффектом, но и бесконечно уютный, теплый и практичный предмет гардероба. Худи, благодаря своему спортивному настроению, автоматически добавит образу подвижности и динамики. И не стоит думать, что, надев толстовку, вы тотчас превратитесь в инструктора по фитнесу. Носи его в паре с белой рубашкой, классическими укороченными брюками со стрелками и элегантной обувью.

Но не любой худи заслуживает покупки. В процессе примерки нужно присмотреться к зоне бюста: важно, чтобы модель не опускала грудь и не уплощала аппетитные формы. Иначе желаемого антиэйдж эффекта не выйдет.

Кроссовки

Равно как и толстовка, кроссовки имеют ярко выраженный спортивный настрой. А значит, и звучание образа будет соответствующим - активным и стремительным. Это вариант омоложения для самых смелых, так как если уж выбирать кроссовки, то только ультрамодные - массивные, с цветными вставками и необычной шнуровкой. Чуть более спокойный вариант - классические белые кеды с круглым носом, которые великолепно вписываются в офисный гардероб. Они освежат и костюм с брюками, и комплект с юбкой, и даже трикотажное платье.

Тельняшка

Этот предмет гардероба скорее относится к летней капсуле. Но если выбирать модели из плотного трикотажа и сочетать тельняшки с жакетами и кардиганами на пуговицах, то они легко уживутся и с осенне-зимними вещами. Омолаживающий эффект аутфитов с тельняшками происходит за счет особого настроения и прямых ассоциаций с морской тематикой: соленые брызги, ветер, играющий в волосах, и белоснежные яхты - это ли не про юность и абсолютное счастье?

Главное, подобрать именно свою полоску: не слишком контрастную, если вы блондинка, и не слишком узкую, если вы обладаете роскошными формами. А дальше дело фантазии. Тельняшка очень универсальна: она великолепно сочетается с джинсами; прекрасно выглядит в паре с классическим брюками и лаконичными ботинками или ботильонами; интересно смотрится с юбками А-силуэта или моделями по фигуре.

Кепки

В прохладное время года тема головных уборов особенно актуальна. Но если на улице нет мороза, в качестве альтернативы вязанным шапкам бини можно выбрать кепку. Речь идет не про бейсболки или модели в духе Олега Попова, а про головные уборы из мужского гардероба - узкие кепки, похожие на утиный клюв. Выполненные из шерсти, они добавляют образу с одной стороны аристократичности (это обязательный атрибут английского охотничьего костюма), а с другой - юношества и озорства, отсылая к стилистике "гарсон".

Кепки идеально смотрятся с пальто, особенно дафлкотами, и объемными шарфами. Такой аутфит получится неординарным и запоминающимся. Кстати, выбрать кепку очень просто: достаточно улыбнуться себе в зеркале и примерить ее всеми возможными способами - козырьком вперед, назад, а также чуть сдвинув набок.