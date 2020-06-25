25 июня 2020

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25 июня 2020 09:45

Джинсы пастельного оттенка станут лучшей покупкой лета. Вот 9 причин - ФОТО

После зимней серости и карантина ярких красок хочется как никогда сильно. Помочь создать летнее настроение, а заодно и сделать образ ультрамодным могут джинсы в оттенках милкшейка. В тренде лавандовый и нежно-розовый, пыльно-салатовый и классический бежевый.

Сочетать такие стоит с вещами похожих цветов - примером и вдохновением могут послужить образы it-girls, которые ежедневно выкладывают свои конфетные комплекты в инстаграм.

В нашей подборке вы найдете 9 причин - то есть пар джинсов, которые мы хотим сами и рекомендуем купить вам.

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