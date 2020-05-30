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Главные украшения этого лета

На смену брутальным дадкорным цепям, которые прошлым летом можно было увидеть на все звездах стритстайла, наконец-то пришло что-то очень умилительное, чего и требовала душа. По‑детски непосредственные бусы из пластиковых разноцветных бусин и бисера, с ромашками, звездочками и сердечками уже оценили такие модницы, как Джиджи Хадид и Дуа Липа.

Этот "детский" тренд не вытеснил жемчуг - нитки из него по‑преженему актуальны. Стилисты советуют миксовать "бабушкин" жемчуг с наивными наборными фанечками. К слову, чтобы обзавестись такими вовсе не нужно атаковать магазины украшений. В отделах детских игрушек вы обязательно найдете наборы для создания бус и браслетов, в них есть все самое необходимое, чтобы создать самый стильный аксессуар. А если вспомните забытый навык плетения из бисера, то попробуйте сделать кольца. Вместо бриллиантов пусть будут цветные стекляшки.


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