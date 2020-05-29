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29 мая 2020 13:20

Кутюрная Неделя моды в Париже впервые пройдет в онлайн-формате

Пандемия заставила отказаться от проведения многих мероприятий, пострадал и мир моды: обо всех фэшн-марафонах пришлось забыть. Однако уже в июле пройдет первая Неделя моды в новых реалиях: она состоится в формате диджитал с 6 по 8 июля.

Французская федерация моды разместит видеозаписи на специальной платформе. Ролики будут выходить по расписанию и сопровождаться дополнительным контентом, чтобы еще более точно имитировать привычный модный марафон. "Каждый модный Дом сам предоставит видео, а также любой другой контент. Все это будет выложено на специальной платформе, а кроме этого будет широко транслироваться с помощью остальных онлайн-сетей", - цитирует WWD заявление федерации.

В Неделе моды смогут принять участие в числе прочих брендов Chanel, Christian Dior, Maison Margiela, Schiaparelli, Azzedine Alaïa, Elie Saab, Fendi Couture, Valentino, Versace, Viktor & Rolf. Ранее Джорджо Армани выступил с заявлением об отказе от участия: дизайнер перенес показ Armani Privé на январь. Аналогичное решение приняли и Jean Paul Gaultier. У Givenchy по-прежнему нет нового креативного директора, а значит бренд тоже выпадает из списка участников. Balenciaga пока отложили выпуск новой коллекции.

Июль обещает быть богатым на модные события. С 9 по 13 июля в Париже пройдет мужская Неделя моды, а с 14 по 17 - Неделя моды в Милане в формате диджитал.

Bazaar.ru


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