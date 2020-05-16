16 мая 2020

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Модные очки - На какие модели делать ставку летом 2020? - ФОТО

@remyshn

Новые очки - лучший способ в одно мгновение задать образу новый вектор. Если вы любите рисковать и выделяться из толпы, делайте выбор в пользу очков в оригинальной оправе, в моде модели из цветного стекла и пластика, оправы необычных геометрических форм и очки на цепочке. Поклонницы классики могут смело делать ставку на любимые "авиаторы" или очки в черепаховой оправе.

Главное правило, которое стоит держать в голове при покупке новинки, - солнцезащитные очки 2020 могут быть любыми, но только не скучными.

КВАДРАТНЫЕ "АВИАТОРЫ"

@gigihadid

Для тех, кто не готов расставаться с "авиаторами", дизайнеры придумали вариацию квадратной формы. Тренд поддерживают многие знаменитости - от Джиджи Хадид до Рози Хантингтон-Уайтли.

ОЧКИ С ЖЕЛТЫМИ ЛИНЗАМИ

@danikapienaar

Этим летом дизайнеры предлагают видеть мир не только в розовом, но и желтом цвете. Уверены, в очках с такими линзами вас накроет волной оптимизма и веры в лучшее будущее! Смотрятся они по-летнему и мысленно переносят на солнечные пляжи Калифорнии.

ОЧКИ В ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ОПРАВЕ

@klyukina_d

Самая актуальная форма очков 2020 - прямоугольная или с чуть скошенными краями. Модель в стиле 90-х, которая так нравилась нашим папам, в этом году стала самой желанной и популярной. Носите такие очки соответствующим образом - с банданой и топом с американской проймой.

МИНИМАЛИСТИЧНЫЕ ОЧКИ В ЧЕРНОЙ ОПРАВЕ

@rosiehw

Очки в черной массивной оправе продолжают удерживать свои позиции и в сезоне весна-лето 2020. Причем в любом исполнении, от квадратных до cat eye, благодаря крепкому пластику они всегда смотрятся элегантно и дорого.

ОЧКИ НА ЦЕПОЧКЕ

@xeniaadonts

Независимо от того, какие солнцезащитные очки вы выберете, дополните их цепочкой. Конечно, ее практический смысл должен интересовать вас в последнюю очередь - на первый план выходит декоративная функция. Обращайте внимание на массивные цепочки из пластика или на золотистые с кристаллами - такие отлично дополнят образ, привнеся в него ноту ретро.

Glamour.ru


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