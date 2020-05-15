Полный гид по модным миди-юбкам на лето 2020 - ФОТО

Есть такие вещи, которые заставляют задуматься о комфорте, нежности и уюте лишь благодаря одному своему виду. Именно такой предстает перед нами миди-юбка, но к ее великому преимуществу, мы можем перечислить еще достаточно эпитетов, идеально подходящих к одному из главных трендов летнего сезона 2020. Средняя длина идеально подходит для девушек любого роста, формами, вида деятельности и стиля. И дерзкая хулиганка, и эксцентричная модница, и изящная леди смогут выбрать идеальный фасон, четко вписывающийся в рамки ее персональной фэшн-эстетики. В новом сезоне нас ждут милые ретро-возвращения, которые источают непревзойденный богемный шик, а также вечные компаньоны знойной поры - варианты из денима и сатина. Представляем полный гид по самым модным миди-юбкам летнего сезона 2020.

В горошек

Этот ретро-принт остается актуальным вне зависимости от ведущих модных тенденций. Впрочем, неизменной остается лишь его концепт, а вот форма и расцветка от сезона к сезону претерпевают изменения. Летом 2020 рекомендуем вам обратить внимание на классический черно-белый горох - смело возвращайтесь к первоисточникам. Впрочем, мы всегда за модные эксперименты, поэтому не станем вас отговаривать от стильных цветных интерпретаций. Если этого желает ваша душа, то так тому и быть.

С плиссировкой

Вариант для девушек, которые не могут представить своей жизни без романтики. Плиссированные миди-юбки обладают особым характером, который заключается в комбинации трепетности и неумолимой стойкости. А все благодаря тому, что летом 2020 модным считается лишь то плиссе, что четко сохраняет свою форму.

В стиле сафари

Стиль путешественников, исследующих тайны африканских глубинок, время от времени возвращается в стильные рейтинги. Так произойдет и летом 2020 - сафари снова окажется на высоте. Отдайте предпочтение миди-юбкам базовых пастельных расцветок. Оливковый, песчаный, нюдовый - именно такая гамма поможет вам воплотить в жизнь экзотическую, но лаконичную стилистику.

Из сатина

На первый взгляд сатиновая юбка кажется элементом нарядного стиля, ведь будуарная эстетика предполагает коктейльную обстановку. Впрочем, именно такая вещь летом 2020 элегантно впишется в образ с кроссовками для фитнесса и кроп-топом. Прибавьте к фэшн-формуле джинсовую куртку и выйдет идеальный будничный аутфит.

В цветочный принт

Классика, которую многие ошибочно считают банальностью. Цветочный принт, действительно, терпел в свое время слишком много нападок со стороны стилистов. Благо в 2020 году никто не собирается отнимать у флористического мотива его заслуженные права. Наоборот, именно этот принт является одним из самых желанных, ведь вариантов его презентации буквально не счесть.

Трикотажная

Трикотажные костюмы уже достаточно продолжительное время не устают поражать своим многообразием. Летом 2020 рекомендуем вам купить хотя бы одну трикотажную юбку, в которой будет комфортно в любую погоду. Сделайте ставку на лаконичный фасон и нейтральные оттенки - так вы сможете перенести любимый тренд и в будущий осенний сезон.

Из денима

Догадываетесь, о какой стилистике пытается нам рассказать миди-юбка из денима? Конечно, речь идет об эпохе 70-х, когда эстетика "хиппи" и богемного шика сливались в абсолютно невообразимый дуэт. Советуем выбирать джинсовые миди-юбки на лето 2020 в самых смелых вариациях - из переработанного материала, в стиле "пэчворк" и обязательно с необработанным краем.

Вельветовая

Перед вами еще одно доказательство, что плотные ткани рассчитаны не только для прохладных времен года. Вельвет в образе миди-юбки выглядит свежо, достаточно традиционно и буржуазно. Выбирайте модели светлых расцветок, и носите их в компании с кофтами с рукавами-буфами и босоножками на бесконечных ремешках.

С оборками

Если вам хочется добавить в ваш имидж оригинальности, то нужно обратить внимание на юбки с оборками, разрезами или воланами. Такой предмет гардероба порадует своих обладательниц замысловатостью - эстетический шик прилагаются. Носите их с оригинальными кроп-топами с асимметричными вырезами, блузами с пышными рукавами и шелковыми рубашками, не заставляющими сомневаться в вашей трепетной и нежной натуре.

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