Риз Уизерспун нашла идеальный наряд для летних пикников - ФОТО

Вечер пятницы голливудская красавица Риз Уизерспун провела в собственном саду с коктейлем в руке - многие о таком карантине могут лишь мечтать. Наслаждаться весенним солнцем звезда сериала "И по всюду тлеют пожары" вышла в легком платье на запах в модную в этом сезоне клетку виши из коллекции собственного бренда Draper James, поверх которого накинула зеленый кардиган. Стиль марки Риз характеризует как "американскую классику с южным акцентом".

Фото, на котором также запечатлен семилетний сын Риз Теннесси, актриса шутливо подписала: "Почти уверена, что именно так (с бокалом в руке) воспитывали детей в 80-х".

Вazaar.ru