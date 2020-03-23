20 модных образов для дома из Instagram - ФОТО

Даже находясь на карантине, не стоит забывать про свой внешний вид. Ведь одежда часто отвечает за наше настроение и самоощущение. Чтобы помочь вам не погрязнуть в домашней рутине, мы подобрали для вас 20 образов любимых блогеров, которые можно запросто адаптировать для дома.

Самым растиражированным комплектом для дома сегодня по праву можно назвать трикотажный спортивный костюм. Причем в декабре и январе девушки носили его не только дома, но и в городе. С переходом многих на home office, мягкий костюм стал главным союзником модниц: смотрится актуально и создает уютное настроение.

Итальянский блогер Кьяра Ферраньи, которая сейчас вместе с семьей находится на карантине в Милане, продолжает делиться со своей аудиторией в Instagram новыми образами для дома. В своем обращении под одним из постов девушка написала: "Даже если нам кажется, что одежда во время карантина не важна, я настоятельно рекомендую вам найти что-то для поднятия настроения. Для меня составление модных образов, медитации и чтение - главные способы почувствовать себя лучше".

Хотя чаще всего для дома девушка выбирает удобные трикотажные костюмы, которые стали безумно модными полгода назад.

Джинсы и свитер - любимое сочетание британского блогера Люси Уильямс. Она часто выкладывает в свой Instagram-аккаунт образы в домашних интерьерах, доказывая: home look может запросто стать украшением вашей ленты.

Переехавшая из Новой Зеландии в Великобританию блогер Джесси Буш голосует за элегантные образы для дома. В ее арсенале - нарядные платья, юбки и джемперы. И, конечно же, любимая собака Минжу.

И вот еще образы из Instagram, которые нам хочется повторить в ближайшие дни.

Glamour.ru

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