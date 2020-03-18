Самый главный весенний тренд - Желтый маникюр - ФОТО

Психологи утверждают: желтый цвет способен поднять настроение. Желтый - это цвет апельсинов, лимонов и солнца. И если вы страдаете от нехватки света и устали от серости вокруг, в свой следующий поход в салон попробуйте решиться на желтый маникюр. Уверяем: желтый может выглядеть элегантно, строго, сдержанно и вызывающе одновременно - все зависит от вашего настроения, характера и выбранного дизайна.

Если вы работаете в офисе со строгим дресс-кодом, обратите внимание на пастельные оттенки желтого: представьте молочный коктейль с лимонной цедрой - это и есть идеальный оттенок для минималистичного повседневного маникюра. Попробуйте песочный, соломенный и цвет шампань. Кстати, используя в качестве основы один из них, вы можете сделать красивую вариацию френча.

Любите эксперименты и готовы на них? Вам в помощь яркие глубокие цвета - смешанный с классическим желтым салатовый, солнечный шафрановый, медовый, горчичный, оттенок спелой кукурузы. А еще попробуйте поиграть с неоновыми цветами. Но учтите: они требуют идеального покрытия и очень аккуратного маникюра. Зато идут любой длине.

Glamour.ru

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