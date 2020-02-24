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24 февраля 2020 15:00

Черное кружево и красные розы в коллекции Dolce & Gabbana - ФОТО

Dolce & Gabbana в последние годы, прямо скажем, совсем не в почете. Во‑первых, из-за постоянных скандалов: сегодня - из-за культурной апроприации, завтра - из-за какого-нибудь оскорбления в Instagram, брошенного кем-то из неугомонных дизайнеров. Во‑вторых, собственно из-за одежды: она, конечно, красива, нарядна и женственна, но все эти вещи сейчас как раз не то чтобы актуальны - по крайней мере в таком традиционном исполнении, как у итальянской марки. И все-таки дела снова приходят в норму. Последняя тропическая коллекция была, может быть, несколько слишком традиционна, зато предыдущая осенняя, под хештегом #DGEleganza, неожиданно попала в главный нерв, обозначив тенденцию на возвращающуюся в моду красоту.

Новый сезон - тоже удача. По сравнению с предыдущими эта коллекция Dolce & Gabbana получилась минималистичной. Обошлось даже без привычного изобилия вышивок, принтов и другого броского декора. Единственными декоративными акцентами оказались красные розы: иногда объемные, буквально вырастающие из пиджачных воротников или белых рубашек, а иногда - в виде аппликаций. Хотя черного кружева на подиуме было все так же в достатке. И пускай официально дизайнеры посвятили коллекцию ручному труду и редким техникам, передающимся из поколения в поколение, со стороны кажется, что она в первую очередь о любви. И к своему делу, и романтической, и плотской тоже.

Фото: IMAXTREE

Вazaar.ru

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