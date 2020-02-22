Все тренды нового сезона на улицах Милана - ФОТО

В Милане проходит Неделя моды. Итальянский стритстайл всегда был более консервативным по сравнению с Нью-Йорком или Лондоном. В хрониках не найти отчаянных модников в синих ведерках. Зато можно увидеть множество ярких девушек, которые не боятся цвета и принтов и миксуют их так деликатно, что эти образы можно повторить и в реальной жизни. Залитые солнцем улицы Милана стали отличным фоном для иллюстрации главных трендов нового сезона. Абсолютные фавориты гостей шоу - кожаные брюки, бра, бежевые жакеты, пастельные цвета и объемные тренчи.

Фото: IMAXTREE

Вazaar.ru

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