Мужские стритстайл-приемы, которые стоит перенять - ФОТО

Блейзер + дубленка

Одна из самых трендовых вещей этой зимы - дубленка в стиле 70-х - обретает дендистское звучание в компании надетого под низ блейзера, а белая футболка делает образ свежим и современным. Добавьте очки в винтажном стиле.

Костюмный жилет

Классический жилет от костюма-тройки в будущем сезоне будет главным модным маст-хэвом, и носить его стоит поучиться у мужчин. Чтобы сделать эту вещь менее строгой, надеваем полосатый жилет поверх джинсовой рубашки и белых джинсов. Добавьте ковбойские ботинки.

Худи и шапка в тон

Микс спортивных элементов и мужской классики выглядит невероятно стильно и на парнях, и на девушках. Попробуйте сочетать стритвир-худи с капюшоном с пальто. И пусть оно будет яркое - например лавандового или апельсинового цвета. Продублируйте оттенок в шапке.

Длинное винтажное пальто

Эта вещь начала набирать обороты популярности прошлой осенью: мы все сегодня сходим с ума по длинным пальто в стиле 80-х с широкими плечами. Чем роскошнее, тем лучше: выбирайте модели из кашемира оттенка кэмел.

Парка и белые джинсы

Утилитарная элегантность на каждый день. Завсегдатаи Pitti Uomo даже не думают отказываться от белых джинсов зимой - скорее наоборот. Они носят их с походными ботинками, светлым свитером-водолазкой и паркой. Чтобы не мерзнуть, подденьте дутый пуховый жилет.

Свитер вместо шарфа

Прием, которым часто пользуется Белла Хадид: повязать кашемировый свитер на плечи вместо шарфа. Кроме того, это удобный способ взять запасной джемпер для утепления в случае необходимости. Сочетайте с шапкой похожей цветовой гаммы.

Шарф под пояс

Тот случай, когда ремень является ключевым акцентом всего образа. Нам нравится, как этот герой стритстайл-репортажа заправляет шарф под ремень. А еще больше - как он носит на нем солнцезащитные очки, чтобы не брать с собой чехол.

Bazaar.ru

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