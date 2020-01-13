Какие сапоги носят самые стильные девушки в Милане? - ФОТО

Анималье

Роскошные сапоги с тигровым принтом Khaite на скошенном каблуке стали абсолютным фаворитом модных инфлюенсеров. Анималистичный узор отлично сочетается с классическим голубым денимом: заправьте в такие джинсы и добавьте длинное строгое пальто.

Армейские бутсы

Эта практичная модель Prada завоевала большую популярность в этом сезоне. Несмотря на агрессивный вид (сапоги вдохновлены армейскими ботинками), они хорошо сочетаются буквально с любыми видами одежды. Каро Даур носит их в Милане в ключе утилитарной эстетики 90-х.

В стиле 80-х

Помните фотографии мамы родом из 80-х - в ярких сапогах с узким носком на невысоком каблуке? Эта форма снова востребована. Кандела Новембре сочетает такие сапоги Marni из красной кожи с еще двумя хитами 80-х: плиссированной юбкой миди и кожаным плащом.

Ботфорты

Строгая и в то же время сексапильная модель, ставшая абсолютным маст-хэвом прошлой осени. Такие ботфорты перекочуют и в следующий сезон - сочетайте их с узкими брюками или легинсами и кейпом, как делает эта героиня миланского стритстайла.

Bazaar.ru

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