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Лучшая альтернатива джинсам - Вельветовые брюки в стиле 70-х - ФОТО

Зима хороша тем, что в ход идут теплые и уютные ткани. Например, в этом сезоне на звание самой универсальной (и любимой) вещи в гардеробе претендуют вельветовые брюки в стиле 70-х, которые станут незаменимы в холодный период. В морозы носите их со свитерами оверсайз, ботинками на платформе и, конечно же, не забудьте надеть утепленные гольфы.

В вашем арсенале наверняка есть несколько видов верхней одежды - от шерстяного пальто до дубленки. И если раньше идеальным спутником для них были синие джинсы, то сегодня вы запросто можете отложить их в сторону и на своем примере проверить многофункциональность вельветовых брюк. Они будут отлично смотреться в любом ансамбле - от дерзкого аутфита в стиле бохо до элегантного наряда для выхода в свет.

При выборе вельветовых брюк уделите особое внимание цветным вариантам. В тренде - согревающие оттенки какао, карамели, молочного шоколада, а также бордовый, серо-голубой и темно-зеленый.

Glamour.ru

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