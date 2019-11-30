Топ-6 вариантов самого стильного мейк-апа 2020 года - ФОТО

Мы решили значительно облегчить вам задачу поиска и объединили ТОП-6 самых горячих и актуальных трендов макияжа 2020 года в одной подборке. Анализ последних показов, рекомендаций ведущих Instagram-блогеров и, конечно, самых влиятельных персон в мире моды и красоты дал неоднозначные результаты. Практически все тренды, которые были так популярны в 2019, уступают дорогу новым, которые будут находиться на пике популярности весь последующий год. Отмечаем, что главная тема, которая объединяет большинство стильных и остропопулярных тенденций мейк-апа будущего года - эпоха 90-х. Именно она в следующем сезоне повлияет на то, какими будут наши брови - каркас лица, как мы будем подводить губы и как оформлять привычные стрелки.

90-е

В 2020 году макияж в стиле бунтарских, панковых и дерзких 90-х будет выглядеть не дико и готично, а очень элегантно. Техника затемненной прорисовки века зрительно украсит любую форму глаза, ведь сделает ее похожей на идеальную - миндалевидную. Если хотите в 2020 году быть на волне мейк-ап трендов, то не забудьте про тщательную проработку складки века и ее "углубление" за счет темных теней, графичное высветление подвижного века и вытягивание глаза при помощи растушеванной стрелки.

Необычные стрелки

Нет ничего более классического и традиционного в истории макияжа чем стрелки. Разве что алая помада может еще конкурировать с "графикой" за это доблестное звание. Однако в 2020 году мы не призываем вас делать стандартные короткие или "кошачьи" стрелки, а предлагаем несколько расширить свой бьюти-кругозор и опробовать самые нестандартные варианты. К тому же именно благодаря этой мейк-ап-технике вы сможете немного улучшить ваши природные данные. Например, стрелки-"уголки" смогут решить проблему нависшего века, а гипертрофированные удлиненные по края верхнего или нижнего века сделают глаза менее круглыми.

Матовая кожа

2019 год и многие предыдущие прошли под знаком "влажной" кожи, которая подразумевала под собой естественный блеск дермы, никак не связанный с жировыми выделениями. В будущем сезоне 2020 мировые визажисты решили полностью отойти от "кукольных" лиц и переключиться на более натуральный матовый "финиш". Если раньше такие текстуры ассоциировались исключительно с плотными слоями тонального крема, превращающими ваше лицо в маску, то в будущем году матовость заключается в полном слиянии декоративной базы с естественным оттенком вашей кожи.

Глиттер

В отличие от многих трендов 2019 года мода на блестки, глиттер и блеск переносится и на будущий сезон. Хит прошлого лета сериал "Эйфория" открыл для нас новое имя в бьюти-индустрия. Дониэлла Дейви прославилась, когда решила щедро украсить глаза и лица актрис всевозможными стразами и мелкими блестками, интерпретировав тему слез и печали. Однако мы в 2020 году не станем грустить, а будем пользоваться преимуществами мейк-ап моды. Глиттер в будущем сезоне уместен даже для дневного макияжа, но важно не переборщить, чтобы не выглядеть слишком разрисовано. Подбирайте оттенки блесток в зависимости от своего цветотипа: синие - для жгучих брюнеток, золотые подойдут зеленоглазым красавицам, а розовые будут здорово смотреться на блондинках с голубыми глазами.

Прямые брови

Если вы всегда мечтали несколько подтянуть верхнее веко и зрительно омолодить лицо, но никак не решались испробовать лифтинг-процедуры, в 2020 году визажисты дают вам полный и безопасный карт-бланш. Если в прошлом году самыми популярным считались классические графичные брови с "заломом", то в следующем сезоне нас ожидает нашествие девушек с абсолютно прямыми бровями, уходящими к вискам. Стоит признать, что выглядит подобный тренд очень здорово, а эффект омоложения действительно становится сразу заметен.

Четкие губы

Еще один тренд родом из 90-х, которые перекраивает абсолютно все наши представления о модном макияже губ. Если раньше верхом мастерства считались "зацелованные" губы с размытым контуром, то в 2020 году наибольшей популярностью будет пользоваться тренд на четкий, контрастный контур. Шоколадный карандаш и бежевая помада или блеск - верх модной мейк-ап мысли следующего сезона. Кстати говоря, именно благодаря такой бьюти-технике можно визуально сделать губы более полными и соблазнительными.

Ivona.bigmir.net

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