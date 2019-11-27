Удивительный нейл-арт - Ногти в стиле янтаря - ФОТО

Риса Оомори - талантливый нейл-мастер из Японии, который делает маникюр в особой технике: дизайн ногтей напоминает отшлифованные янтарные камушки. Под прозрачным топом прячутся необычные рисунки цветов, персонажей и даже пейзажей. Глядя на тонкие детали маникюра, хочется поближе рассмотреть каждую мелочь.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, девушка не перестает придумывать идеи и создавать все новые варианты оформления ногтей.

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