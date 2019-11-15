5 сочетаний цветов, которые помогут выглядеть модно - ФОТО

Когда речь идет о сочетании цветов, в первую очередь нужно быть открытыми к экспериментам. Мы изучили стритстайл-хронику с участием наших любимых блогеров и знаменитостей, чтобы проиллюстрировать оригинальные комбинации оттенков для гардероба. Рассказываем про 5 цветовых сочетаний, на которые всегда можно положиться.

ТЕМНО-СИНИЙ + КИРПИЧНЫЙ

Глубокий синий (от navy blue до оттенков темного денима) водит крепкую дружбу почти со всеми контрастными цветами. Этой осенью скомбинируйте его с кирпичным оттенком и будьте уверены в успешности вашего наряда - как при свете дня, так и под покровом ночи. Модный лайфхак от блогеров - надевайте под жакет сразу две рубашки разных оттенков, чтобы подтвердить статус "королевы многослойных образов".

ГРАФИТОВЫЙ + ЖЕЛТЫЙ

Неприхотливый и, признаемся честно, немного скучный графитовый требует ярких акцентов. Чтобы не выглядеть слишком чопорно, модный блогер из Копенгагена Перниль Тейсбек носит брючный костюм цвета "мокрый асфальт" с желтой блузой и большой сумкой на полтона темнее.

БЕЛЫЙ + ХАККИ

Белый - не самый практичный цвет для осенней слякоти. Но мы-то с вами знаем, что иногда риск может сыграть нам на руку! Чтобы минимизировать непрактичность белых вещей, носите их с пальто цвета хаки, как это делает fashion-блогер Хлоя Харуш, известная своими гармоничными и сбалансированными образами.

БАКЛАЖАНОВЫЙ + СВЕТЛО-СЕРЫЙ

Благородный баклажановый (или виноградный?) оттенок продолжает мелькать на мировых подиумах и активно покоряет улицы больших городов. Этот сложный по своей природе цвет мы предлагаем миксовать с базовым светло-серым. Крутой ансамбль, который хочется повторить, составила модный колумнист Линда Тол, объединив темно-фиолетовый костюм с водолазкой ахроматического оттенка.

ЛИЛОВЫЙ + КРАСНЫЙ

Осень - лучшее время для глубокой приглушенной палитры. Хотя и здесь можно играть против правил, добавив в свой октябрьский арсенал пару-тройку ярких вещей. Берите пример с Виктории Бекхэм, которая всегда мастерски сочетает сложные цвета и остается в выигрыше. Эффектный лиловый джемпер в паре с красной юбкой не только создаст интересный повседневный образ, но и станет волшебной пилюлей от сезонной хандры.

Glamour.ru

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