7 ноября 2019

отправить статью
ТОП-5 качеств мужчины, которые растопят сердце любой женщины

Отношения

10:56

  • 49
ТОП-5 качеств мужчины, которые растопят сердце любой женщины
8 осенних образов от Сары Джессики Паркер <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

10:18

  • 133
8 осенних образов от Сары Джессики Паркер - ФОТО
Чай vs кофе - Какой источник кофеина полезнее?

Здоровье

6 ноября 15:44

  • 561
Чай vs кофе - Какой источник кофеина полезнее?

7 ноября 2019 10:18

8 осенних образов от Сары Джессики Паркер - ФОТО

Сара Джессика Паркер не боится смелых сочетаний. От Кэрри Брэдшоу она унаследовала не только страсть к туфлям, но и умение миксовать принты, текстуры и цвета. В качестве яркого аксессуара она зачастую использует колготки. Актриса органично сочетает плотные фиолетовые колготки с красной юбкой и клетчатым пальто, зеленые - с лодочками оттенка хаки и сиреневым рюкзаком, белые - с цветочным платьем и блестящими босоножками, блестящие со стразами - с атласными аметистовыми туфлями и комплектом с тремя (!) принтами. После прочтения описаний в голове могут вырисовываться неоднозначные образы, но пролистав галерею ниже, вы убедитесь, что для Сары Джессики - это базовые луки.

Bazaar.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в  Facebook   


Просмотров: 134

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

6 ноября 10:34

  • 617
Самые яркие образы стритстайлл-хроники из Тбилиси - ФОТО

Мода

2 ноября 11:00

  • 1 020
Какие джинсы выбирают самые модные девушки? - ФОТО

Мода

2 ноября 09:30

  • 901
С какой обувью носить юбки осенью и зимой? - ФОТО