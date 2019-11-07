8 осенних образов от Сары Джессики Паркер - ФОТО

Сара Джессика Паркер не боится смелых сочетаний. От Кэрри Брэдшоу она унаследовала не только страсть к туфлям, но и умение миксовать принты, текстуры и цвета. В качестве яркого аксессуара она зачастую использует колготки. Актриса органично сочетает плотные фиолетовые колготки с красной юбкой и клетчатым пальто, зеленые - с лодочками оттенка хаки и сиреневым рюкзаком, белые - с цветочным платьем и блестящими босоножками, блестящие со стразами - с атласными аметистовыми туфлями и комплектом с тремя (!) принтами. После прочтения описаний в голове могут вырисовываться неоднозначные образы, но пролистав галерею ниже, вы убедитесь, что для Сары Джессики - это базовые луки.

Bazaar.ru

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