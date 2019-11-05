5 ноября 2019

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Что Наоми Кэмпбелл носит в повседневной жизни? <span class="color_red">- ФОТО</span>

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5 ноября 2019 09:38

Что Наоми Кэмпбелл носит в повседневной жизни? - ФОТО

Уличные образы Наоми Кэмпбелл обычно ограничиваются стритстайлом во время Недели моды. Кажется, что застать супермодель врасплох - задача непосильная даже для бывалых папарацци.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, как ни старались фотографы запечатлеть Кэмпбелл на заурядной прогулке в Лос-Анджелесе, а выглядит Наоми все равно восхитительно, даже в максимально расслабленном образе. Черная пантера fashion-индустрии поддерживает себя в форме 24/7: доказательство - идеальная фигура в черных легинсах, свободной клетчатой фланелевой рубашке и серых кроссовках Nike.

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