Самое модное окрашивание 2019 года - ФОТО

Если вы давно искали вариант невероятно модного окрашивания, которое будет настолько же неприхотливо, как и прочие тенденции из 2000-х, то калифорнийский блонд - непременно, именно то, о чем вы так давно мечтали. Один из самых естественных типов колорирования, который точно сможет освежить ваш образ, сделать внешний вид более здоровым и молодым, а также идеально впишется в имидж как блондинки, так и брюнетки.

Рассказываем о преимуществах, недостатках и секретах техники главного окрашивания 2019 года.

Остромодному тренду 2019 года на самом деле уже почти 20 лет. Он сочетает в себе две техники окрашивания - омбре и мелирование. Именно благодаря такой комбинации, подразумевающей наличие мелких светлых прядок и главного градиента цвета, можно добиться максимально природного оттенка волос, который будет выглядеть настолько роскошно, что ваши знакомые даже и не усомнятся в том, что вы просто отдыхали в теплых странах, а не провели день в салоне красоты.

Тренд родом из 2000-х тогда был особо популярен благодаря приверженности ему таких звезд как Сара Джессика Паркер, Бритни Спирс, Джессика Альба - признанных гуру красоты и селебритис, на которых равнялась каждая девушка в те времена.

В начале XXI века мелирование выглядело несколько грубовато, так как мастера чаще всего использовали лишь несколько оттенков светлой краски для того, чтобы повторить естественные блики на волосах. К тому же осветляющие средства были настолько агрессивными, что обойтись в последствие без пересушенных или слишком блеклых волос точно было невозможно. Нынешний же калифорнийский блонд выбирает еще большее количество знаменитостей чем прежде причем девушки не только со светлыми прядями, но и брюнетки, и даже рыженькие.

Калифорнийское мелирование для блондинок и брюнеток

Именно для блондинок изначально и создавали этот тренд, назвав его в честь роскошных волос калифорнийских пляжниц и серфингисток, которые проводили дни напролет у океана, подставляя свои локоны под прямые лучи солнца. Если во время процедуры использовать тона близкие друг к другу, то получается совершенно неподражаемый акварельно-размытый и очень мягкий эффект солнечного сверкания прядей и впечатление объемных волос.

Если же вы обладаете роскошной шевелюрой темного цвета, то и для вас профессионалы смогут подобрать индивидуальный вариант калифорнийского мелирования. Вот только в вашем случае солнечные блики будут скорее янтарного, коньячного, орехового и бежевого тонов. Не забывайте о том, что подобное окрашивание не подразумевает под собой контрастов, ведь калифорнийский блонд прежде всего - это плавный переход цвета и легкая фактурность, но брюнеткам подходят и резкие, "изменчивые" варианты, которые могут включать в себя даже игру с платиновыми тонами.

Техника "калифорнийский блонд" абсолютно не прихотлива, а потому не требует постоянного обновления цвета: так вы сможете и реже посещать салон, и значительно сэкономить денежные средства. Отросшие темные корни на подобном варианте окрашивания выглядят максимально естественно, а потому никак не повлияют на эффектность вашего лука.

Подобное окрашивание подходит абсолютно всем девушкам без исключения, а потому считается наиболее универсальным и стильным вариантом изменения вашего образа.

Н. Гасымова

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