5 аксессуаров, чтобы быть в тренде этой осенью - ФОТО

Самый простой способ сделать скучный базовый образ ярким - добавить аксессуары. В этом сезоне дизайнеры и звезды стритстайла отходят от минимализма, демонстрируя сложные и фактурные луки с самыми разнообразными аксессуарами.

Представляем 5 главных аксессуаров, которые должны быть у модниц в этом сезоне:

Золотая цепь

Обувь с квадратным носом

Широкий ремень

Грубые ботинки на толстой подошве

Сумка-мешок

Н. Гасымова

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