5 аксессуаров, чтобы быть в тренде этой осенью - ФОТО

Самый простой способ сделать скучный базовый образ ярким - добавить аксессуары. В этом сезоне дизайнеры и звезды стритстайла отходят от минимализма, демонстрируя сложные и фактурные луки с самыми разнообразными аксессуарами.
Представляем 5 главных аксессуаров, которые должны быть у модниц в этом сезоне:
Золотая цепь
Обувь с квадратным носом
Широкий ремень
Грубые ботинки на толстой подошве
Сумка-мешок
Н. Гасымова
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