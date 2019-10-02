2 октября 2019

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2 октября 2019 09:30

Идеальные наряды для свадьбы и многое другое в коллекции Alexander McQueen - ФОТО

"У каждого образа - собственная история. Единственное, что связывает все эти предметы, - это то время, которое было затрачено на их создание", - написала в заметках к сегодняшнему показу Сара Бертон, креативный директор Alexander McQueen. Это не совсем так. Общие мотивы у всех вещей, вошедших в коллекцию, разумеется, были. Объединяли их обязательные отсылки к историческому костюму, пышные рукава, использование ручных прикладных техник, относительная закрытость и обильное использование декоративных элементов: от кружева до оборок. И это как минимум.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Н. Гасымова

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