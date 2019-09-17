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17 сентября 2019 13:40

Знаменитые тренчи в новом перевоплощении на показе Burberry - ФОТО

Вчера на шоу Burberry на подиум вместе с привычным боевым отрядом топ-моделей: Джиджи, Белла, Ирина Шейк и все-все-все - вышла Агнесс Дейн, настоящая звезда моделинга нулевых.

Короткие выбеленные волосы, черные брови, по‑британски бунтарский дух, задиристый нрав - не влюбиться в нее было невозможно. А потом Дейн в модельном бизнесе заскучала и отправилась покорять новые вершины: петь, сниматься в кино и придумывать одежду. И видеть Дейн снова в ее традиционном амплуа - одно удовольствие.

В новой коллекции Burberry, построенной вокруг классических тренчей британского модного Дома, Тиши использовал их элементы для создания совсем на первый взгляд не связанных с этим предметом одежды вещей - от рубашек, благодаря тренчевым "крыльям" превратившихся в супергеройские кейпы, до хитрых конструкторов-платьев.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Н. Гасымова

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