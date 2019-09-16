5 главных трендов следующей весны, которые стоит взять на заметку уже сейчас - ФОТО

Весна 2020 года будет красочной, эклектичной и графичной - черные блейзеры сменятся белыми, а стиль 80-х захлестнет нас новой волной.

Вот 5 трендов следующей весны, которые стоит взять на заметку уже сейчас.

БЕЛЫЙ ЖАКЕТ

На особом счету у модниц следующей весной будут безразмерные белоснежные жакеты. Носить их с костюмными брюками в тон, как у Proenza Schouler, или сочетать с контрастным низом, как на показе Michael Kors Collection, - решайте сами. В элегантности вы все равно не потеряете.

СТИЛЬ 80-Х

Стилистические идеи из 80-х красной нитью прошли через всю Неделю моды в Нью-Йорке. Что ж, запасаемся смокингом, платьями с люрексом и пайетками, жакетом с широкими плечами и примеряем на себя образы молодой Мадонны и Грейс Джонс.

ПЫШНЫЕ РУКАВА

Романтичная женственность прямиком из викторианской эпохи продолжает править бал. Зефирные платья, блузы и топы с пышными рукавами следующей весной будут отвечать за кинематографичность образов, а пока советуем пересмотреть фильмы "Маленькие женщины", "Гордость и предубеждение", "Разум и чувства" и "Ярмарка тщеславия".

ВЕЩИ ОТТЕНКА ЛАЙМА

Весенний гардероб тесно связан с пастельной палитрой. Если оттенки малинового мусса и апельсинового йогурта вам слегка наскучили, продолжайте играть в съедобные ассоциации. Например, в следующем году дизайнеры советуют обратить внимание на вещи цвета лайма.

ОТКРЫТЫЕ КЛЮЧИЦЫ

Следующей весной ключицы станут главным объектом внимания - судя по показам Недели моды в Нью-Йорке нас ожидает бум на топы и платья с декольте и открытыми плечами. Готовы примерить их уже сегодня? Для вдохновения рекомендуем взглянуть на женственные и невероятно кокетливые наряды из коллекций Anna Sui, Christian Siriano и Carolina Herrera.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook