Brandon Maxwell представил самые идеальные образы на каждый день - ФОТО

Коллекция Brandon Maxwell в новом сезоне была подчеркнуто обычной - сплошь из тех вещей, что и так есть в гардеробе у каждой девушки, только чуть идеальнее. Джинсы и простые свитшоты, офисные пиджаки, блузы, снова джинсы, опять джинсы, платья максимально простых, нейтральных силуэтов - и на этом все. Такой минималистичный подход коллекции пошел только на пользу: да, это все не шедевры от руки безудержного кутюрье, а просто вещи, которые можно и нужно носить каждый день. Но зачем еще нужна одежда, если не для того, чтобы ее носить?

Модельный состав шоу также впечатлил: здесь и Белла Хадид, и Ирина Шейк, и Грейс Элизабет, и Ясмин Вейналдум, и Кэндис Свейнпол.

Н. Гасымова

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