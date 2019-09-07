5 вещей, которые вам точно понадобятся этой осенью - ФОТО

О базовых вещах, которые должны быть у всех девушек, трубят на каждом углу. Но что это за вещи и по какому принципу их лучше подбирать, зачастую совершенно неясно. С наступлением осени этот вопрос становится особенно актуальным: хочется как следует подготовиться к будущим холодам и запастись универсальными нарядами. Lady.Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru представляет советы по выбору осенних предметов гардероба от соосновательниц марки 12Storeez Ирины и Марины Голомаздиных.

Пальто-халат

Осенняя погода часто капризна. Отличным решением станет пальто-халат: свободный фасон позволяет создавать многослойные образы. Пальто можно носить нараспашку или завязывать на пояс, если стало прохладно. Такая модель остается в тренде уже не первый сезон благодаря своей универсальности - какой бы стиль одежды вы ни предпочитали, от спортивного до романтичного, оно будет гармонично дополнять ваш образ.

Кашемировый джемпер

Отдавайте предпочтение натуральным материалам, которые будут согревать вас и в то же время хорошо пропускать воздух. Например, кашемиру: джемпер из него окажется осенью просто незаменимым. Легкий, мягкий и пушистый, он отлично регулирует температуру тела, а еще в нем всегда уютно. Не старайтесь найти дешевую вещь - такая покупка может вас расстроить, потому что хороший кашемир всегда высоко ценится. Лучше сделать ставку на качество, а если хочется сэкономить - выбрать смесовый состав: в любом случае кашемир вытянет весь "букет". Воздушный джемпер вы сможете носить в любой ситуации: и с джинсами на прогулку за город, и с актуальными шелковыми комбинациями на вечер, и в офис с юбкой-карандашом.

Водолазка

Далее в нашем списке идет водолазка: осенью она приходит на смену привычным футболкам. Выбирайте модели из мягкого и приятного к телу трикотажа, который хорошо держит форму. Это может быть сочетание вискозы и шелка с нейлоном, специально обработанная мериносовая шерсть, хлопок. Отлично подойдут яркие краски: небесно-голубые, охристые, аппетитные шоколадные и насыщенные темно-синие оттенки. Водолазку можно сочетать с жакетами и жилетами, классическими брюками и юбками в деловом стиле, джинсами, сарафанами - она может стать палочкой-выручалочкой на весь холодный сезон.

Одежда из кожи

Кожаные вещи - главный тренд этой осени. Особенно удачной будет покупка кожаной юбки: она не только задаст тон всему образу, но и окажется очень практичной. Юбка-карандаш из кожи станет основой минималистичного делового образа с базовой белой рубашкой или вечернего - с топом и кашемировым джемпером в качестве шарфа. Если выбрать универсальный классический фасон, то кожаная юбка станет вашей любимицей на много лет вперед.

Лоферы

Многослойные образы подразумевают микс вещей. Не последнюю роль в этом будут играть аксессуары и, конечно, обувь. Мы советуем приобрести для осени удобные лоферы. Эти эргономичные туфли как нельзя лучше подойдут для долгих осенних прогулок, а также легко выдержат целый день в офисе. Безусловный плюс лоферов - возможность включить их в любой образ: они одинаково гармонично будут выглядеть и с юбками миди, и с джинсами, и с брюками.

Н. Гасымова

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