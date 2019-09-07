Обнаженная Ирина Шейк в рекламном кампейне сумок Calvin Klein Lock - ФОТО

Ирина Шейк стала лицом (и телом) новой рекламной кампании Calvin Klein.

Как сообщает Lady.Day.Az, в центре внимания оказались безупречная фигура топ-модели и коллекция сумок Lock. И сложно было бы найти более красноречивый способ показать, что эти аксессуары с изящной фурнитурой в виде замков и миниатюрных ключей самостоятельны без броских нарядов. Если даже на обнаженном теле они смотрятся так выразительно, то можно представить, как они дополнят базовый гардероб.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook