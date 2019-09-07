7 сентября 2019

отправить статью
5 вещей, которые вам точно понадобятся этой осенью <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

11:41

  • 103
5 вещей, которые вам точно понадобятся этой осенью - ФОТО
Обнаженная Ирина Шейк в рекламном кампейне сумок Calvin Klein Lock <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

11:07

  • 157
Обнаженная Ирина Шейк в рекламном кампейне сумок Calvin Klein Lock - ФОТО
Провожаем теплые дни красиво – Вдохновляемся у Caspian Vogue <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

10:08

  • 169
Провожаем теплые дни красиво – Вдохновляемся у Caspian Vogue - ФОТО

7 сентября 2019 11:07

Обнаженная Ирина Шейк в рекламном кампейне сумок Calvin Klein Lock - ФОТО

Ирина Шейк стала лицом (и телом) новой рекламной кампании Calvin Klein.

Как сообщает Lady.Day.Az, в центре внимания оказались безупречная фигура топ-модели и коллекция сумок Lock. И сложно было бы найти более красноречивый способ показать, что эти аксессуары с изящной фурнитурой в виде замков и миниатюрных ключей самостоятельны без броских нарядов. Если даже на обнаженном теле они смотрятся так выразительно, то можно представить, как они дополнят базовый гардероб.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в  Facebook   


Просмотров: 158

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

11:41

  • 104
5 вещей, которые вам точно понадобятся этой осенью - ФОТО

Мода

4 сентября 11:30

  • 459
14 эффектных образов Кайи Гербер - ФОТО

Мода

4 сентября 10:20

  • 636
5 главных стрижек, которые будут актуальны этой осенью - ФОТО