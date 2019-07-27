Топ-5 образов звезд на красной дорожке второго дня "Жары" - ФОТО

Вчера в Баку прошел второй день фестиваля "Жара-2019", собравшего на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze огромное число известных артистов. По традиции, прежде чем выйти на сцену, звезды блеснули на красной дорожке фестиваля, на которой в этот вечер преобладали звезды отечественного шоу-бизнеса.

Lady.Day.Az представляет топ-5 образов звезд на красной дорожке второго дня фестиваля:

Айгюн Кязимова

Элина Чага

Группа "Фабрика"

Жасмин

Нигяр Джамал

Н. Гасымова

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