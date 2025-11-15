Психолог рассказала о причинах снижения эффективности на работе

Перфекционизм, который часто воспринимается как стремление к качественному исполнению работы, на практике становится источником эмоционального истощения и существенно замедляет работу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом 15 ноября заявила дипломированный бизнес-психолог и executive coach, магистр НИУ ВШЭ по психоанализу и бизнес-консультированию, MBA по практической психологии, сертифицированный ментор Global Coaching (CCE ICF) Виктория Харитонова.

"Перфекционизм - это внутреннее требование безошибочности и установка "или идеально, или никак", а не просто высокие стандарты. Он повышает риск эмоционального истощения и циничного отношения к работе, что подтверждает метаанализ", - сказала Харитонова в беседе с "Газета.Ru".

Она подчеркнула, что исследования последних лет подтверждают связь между перфекционистскими проявлениями и тревожными, депрессивными и обсессивными состояниями. По словам эксперта, чрезмерная требовательность превращается в фактор уязвимости, а последствия сказываются не только на настроении, но и на физическом состоянии, влияют на сон, концентрацию и мотивацию.

Харитонова отметила, что тенденция к перфекционизму растет: глобальные исследования фиксируют увеличение ощущения внешнего давления быть идеальным и роста самокритичности с конца 1980-х годов. В условиях постоянных сравнений и публичных оценок это проявляется особенно остро.

Она также пояснила, что перфекционизм незаметно меняет стиль жизни: работа начинает откладываться из-за страха несоответствия, задачи выполняются бесконечно долго, отдых превращается в недостижимую цель. Многие избегают новых задач, где возможны ошибки, а свои достижения быстро обесценивают.

Харитонова рассказала, что для борьбы с перфекционизмом важно заранее определить критерии готовности для типовых задач, убрать лишние шаги и планировать короткие циклы достижения результата. Это снижает тревогу и помогает избегать бесконечных переделок.

Она рекомендовала обязательно включать в расписание восстановление - полноценный сон, отдых от экранов и хотя бы один свободный день в неделю. Ошибки, по ее словам, следует отделять от самооценки и рассматривать как ресурс для развития.

Эксперт добавила, что при постоянной тревоге по поводу результатов и невозможности справиться самостоятельно человеку следует задуматься об обращении за профессиональной помощью.