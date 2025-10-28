28 октября 2025

28 октября 2025 18:12

Психотерапевт назвала способ пережить длинную рабочую неделю

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, как пережить шестидневную рабочую неделю.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, способ сделать это она назвала в беседе с РИАМО.

По словам Крашкиной, нужно начать шестидневную рабочую неделю как можно более активно и постараться сделать как можно больше дел с понедельника по среду, пока уровень энергии еще достаточно высокий.

"В четверг нужно замедлиться: не браться за новое, а сосредоточиться на завершении начатого. Пятница - день подготовки к субботе: стоит заранее составить четкий план, чтобы понимать, что именно нужно сделать и сколько на это уйдет времени", - порекомендовала специалистка.

В рабочую субботу психотерапевт посоветовала не стремиться к рабочим рекордам, а выполнить самый минимум задач. Специалистка отметила, что задача человека в длинную рабочую неделю - не работать идеально, а позаботиться о себе, поскольку это тоже важно для профессиональной устойчивости.

Крашкина добавила, что воскресенье, которое следует за шестидневной рабочей неделей, нужно потратить на восстановление. Психотерапевт призвала провести хотя бы несколько часов без экранов, звонков и любых рабочих обязанностей.


