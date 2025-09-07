HR-специалист рассказал о ключевых ошибках соискателей при поиске работы

Современный рынок труда претерпел значительные изменения, и правила оценки резюме кардинально поменялись. Если раньше резюме сразу попадало в руки к живому специалисту по подбору персонала, то сегодня на большинстве крупных платформ его ждет автоматическая оценка.

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" рассказал HR-директор консалтинговой компании ООО "Вместе.ПРО", практикующий психолог Дмитрий Чернышов.

"Это система, которая предназначена для первоначального отсева неподходящих кандидатов. Ее главная задача - сэкономить время рекрутера, отфильтровав заявки, которые не соответствуют базовым критериям вакансии. Для соискателя это означает, что первое впечатление о нем составляет не человек, а алгоритм", - объяснил он.

Следовательно, чтобы успешно пройти этот этап и не оказаться в цифровой корзине для мусора, крайне важно четко проанализировать резюме на наличие ключевых слов. Под ними подразумеваются конкретные навыки, технологии, инструменты и обязанности, указанные в описании вакансии. Алгоритм ищет точные совпадения между словами и названиями в размещенной вакансии с резюме.

Специалист отметил, что особенно необходимо обращать внимание на название методов работы и технологий. Например, если в вакансии требуется опыт работы с "1С:Бухгалтерия", а в резюме указано просто "1С", система может не засчитать это как полное совпадение. Если в резюме нет этих ключевых слов, оно с высокой долей вероятности отправится в цифровую корзину.

Второй этап - скоростная оценка человеком, которая занимает в среднем 10-12 секунд. За это время специалист по подбору составляет общее впечатление и принимает решение, стоит ли погружаться в детали. В этот краткий момент оценивается общий вид резюме. В первую очередь, наличие фотографии и ее качество. Фото должно быть профессиональным и подходить под образ сотрудника на желаемую должность.

Во-вторых, рекрутер бегло проверяет, содержит ли текст ключевые слова, которые он ожидает увидеть для данной позиции. В-третьих, важно общее восприятие документа: он должен быть грамотно оформленным, структурированным, с текстом без орфографических и пунктуационных ошибок. Если за эти 10-12 секунд сложившийся первичный образ совпал с представлением HR-специалиста об идеальном кандидате, резюме переходит на следующий этап рассмотрения. Если же образ не совпал, документ отправится в корзину.

После следует погружение в детали резюме. Здесь рекрутер внимательно читает опыт работы, смотрит на карьерный путь и достижения. Частая ошибка многих соискателей - ограничиваться перечислением своих должностных обязанностей. Рекрутер приблизительно представляет, чем занимался менеджер по продажам или бухгалтер.

"Гораздо ценнее показать, как вы решали цели и задачи, а главное - опишите свои результаты. Используйте цифры, проценты, конкретные показатели. Используйте фразы: "увеличил объем продаж на 25% за полугодие" или "оптимизировал документооборот, что сократило время обработки заявок до двух дней". Если в вашем резюме не будет результатов, оно с высокой долей вероятности пойдет в корзину, уступив место тем, кто смог грамотно преподнести свои заслуги", - уточнил Чернышов.

Еще один важный момент, которому часто не уделяют должного внимания, - это сопроводительное письмо. Многие кандидаты оставляют это поле пустым или пишут шаблонный текст, что является большой ошибкой. Грамотное письмо может дополнить резюме и расположить к вам рекрутера. Однако, описывая мотивацию работать в компании, следует быть очень осторожным и избегать стоп-фраз типа "наши услуги".