13 августа 2020

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13 августа 2020 12:30

Дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя стала героиней рекламной кампании купальников Dolce&Gabbana - ФОТО

15-летняя Дева Кассель приняла участие в съемке рекламной кампании купальников для Dolce & Gabbana - она прошла еще в конце июля, но фотографии появились в сети только сейчас, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar. В Италию Дева прибыла со своими родителями, Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем, и младшей сестрой Леони, - звездную семью успели сфотографировать папарацци рядом с озером Комо.

Дева Кассель начала сотрудничество с итальянской маркой еще в прошлом году и стала лицом парфюмерной линейки Dolce Shine. Однако, новая рекламная кампания для юной модели стала первым опытом профессиональной фотосъемки в бикини. Для нее девушка снялась на яхте, плывущей по озеру Комо.

Напомним, Моника Беллуччи и Венсан Кассель развелись в 2013 году после 17-летнего романа. Бывшие влюбленные поддерживают нормальные отношения, а в прошлом году даже вместе выступили на публике во время Венецианского кинофестиваля - тогда на специальном показе они представили фильм "Необратимое".


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